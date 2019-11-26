Yerli otomobil önümüzdeki ay tanıtılacak

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Yerli otomobil aralık ayında görücüye çıkacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının bütçesine dair sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" açıklaması yaptı.

"MİLLİ YHT PROTOTİPİ 2023'TE RAYLARDA"

Varank, Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipin de 2023 yılında raylarla buluşacağını belirtti.



15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Varank, bu yıl sonu itibariyle 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesinin tamamlanacağını belirtti.



Bakan Varank, 2020 yılında 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha tamamlayarak 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacaklarını kaydetti.

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