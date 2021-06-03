Yerli otomobil TOGG'da ortaklık yapısı değişti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) ortaklık yapısı değişti.



TOGG ödenmiş sermayesini 150 milyon liradan 996.77 milyon TL'ye çıkarırken; Kök Ulaşım'ın katılmadığı sermaye artışı sonrası Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu Holding'in her birinin şirketteki payı yüzde 19'dan yüzde 23'e yükseldi.



Kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık'ın TOGG'daki hisseleri ise mevcut ortaklarca satın alınıyor.



TOGG'dan yapılan açıklamaya göre; şirketin ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846.77 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'den 996.77 milyon TLye çıkarıldı.



Bu kapsamda TOGG hissedarları Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu KAP'a yaptıkları açıklamalarda sermaye artırımına iştirak ettiklerini duyurdular. Üç hissedar da sermaye artırımı sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2.9 payının yüzde 0.2'lik kısmını da satın aldıklarını duyurdu.



Buna göre Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'nun her birinin TOGG'daki nihai payları yüzde 23'e yükselmiş oldu.