Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak.

Haberler - İHA 04.01.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 14:52

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

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Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre teknik bir aksaklık nedeniyle yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde bekleyenlerden ücret alınmayacak.

Açıklamada, “31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ile 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz" denildi.

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