Geçtiğimiz hafta İstanbul Esma Sultan Yalısı'nda ikinci eşi Louise Vongerichten ile görkemli bir düğün yapan iş adamı Hamdi Ulukaya (45), bu kez eski eşinin kaçırılmasıyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan çocuk doktoru Ayşe Giray iki Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Fidye isteyen iki zanlı parayı çekerken polis tarafından yakalandı.

Mustafa Gençoğlanoğlu-Murat Ekdi

Olay geçen hafta meydana geldi. ABD’nin en büyük yoğurt markalarından biri olan Chobani’nin patronu Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray'ın (49) arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa Gençoğlanoğlu, Giray'ı zorla arabaya alarak şiddet uyguladı.

ABD'de yayın yapan Palm Beach gazetesinin haberine göre, Kendisini 3 gün başka bir evde tutarak burada zorla para istediği ve tehdit edildiğini öne süren Ayşe Giray "4 milyon dolar istediler. Bende de o kadar para yok 2 milyon dolar var diyince benimle birlikte bankaya geldiler.

Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray

Bankada otururken ben de bankadaki görevliden yardım istedim. Banka görevlisi panik butonuna basarak polise ihbarda bulundu" dediği öğrenildi.

Polisi gören Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu arabaya binerek kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından gözaltına alınan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ulukaya, New York’ta çocuk doktorluğu yapan eski eşi Ayşe Giray ile 1999’da boşanmıştı.

Hamdi Ulukaya bu boşanma sonrası Chobani'den hak iddia eden eski eşine yüklü miktarda tazmniat ödedi.

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Hamdi Ulukaya geçtiğimiz ocak ayında New York'ta evlendiği Louise Vongerichten ile 25 Ağustos'ta İstanbul'da Esma Sultan Yalısı'nda düğün yapmıştı.

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