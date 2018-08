Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ağustos ayı sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 812 lira olarak belirlendi.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 904 lira oldu.



Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,26 oranında arttı. Yılın sekiz aylık döneminde fiyatlardaki artış yüzde 12,71 oranına ulaştı.



Gıda enflasyonunda son oniki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,45 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,05 olarak hesaplandı.



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN FİYATI ARTTI



Süt, yoğurt, peynir grubunda beklenen zam gerçekleşti ve fiyatlar yüksek oranda arttı. Yapılan hesaplamada sütün litre fiyatı yüzde 13,67 oranında artış gösterirken, yoğurt yüzde 21,04 ve peynir yüzde 17,54 oranında zamlandı.



Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta Kurban Bayramı ile kıyma ve kuşbaşı et fiyatı artış gösterdi. Tavuk kilogram fiyatı da artarken sakatat fiyatı değişmedi.



Geçen ay yükselen yumurtanın fiyatında az da olsa düşüş oldu. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) mevcut stoklar bitmediği için fiyatların değişmediği, yeni mahsulün devreye girmesiyle artış olacağı ifade edildi.



Yaş sebze-meyve fiyatları mevsim şartları ile yaz tatili ve bayram öncesi gerileyen talep nedeniyle biraz düşüş gösterdi. Mutfak harcamasının vazgeçilmez ikilisi kurusoğan ile patates fiyatı bu ay da geriledi.



Tereyağı (yüzde 31,14 oranında) ve ayçiçeği yağı (yüzde 11,17) fiyatı arttı, margarin ve zeytinyağı fiyatı değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı yine yükseldi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden ceviz ve ayçekirdeği fiyatı arttı, diğerleri değişmedi.