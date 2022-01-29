Yüksek aidat için kimler dava açabilir?

Son dönemde kiralarla yarışan aidatlar yeniden gündeme geldi.



Yönetimlerin aidatlara yaptığı zamların kentin farklı bölgelerindeki kiraları geçtiğini kaydeden site sakinlerinin bu konudaki şikayetleri arttı.

Yapılacak zamların gider artışına göre belirlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, yüksek iadatlara karşı dava açılabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Yüksel, "Aidatların yüksek olduğu düşünülüyorsa müdahale etmenin en etkili yolu kat malikleri kuruluna katılmak hatta mümkünse yönetimde veya denetimde görev almaktır" dedi.

"TOPLANTILAR KATILIN"

Kat malikleri kuruluna katılım az olduğu için kontrol mekanizmasının yetersiz kalabildiğini dile getiren Yüksel, bu sebeple ilgili toplantılara katılarak rahatsız olunan durumlarla ilgili görüşleri dile getirmenin etkili olacağını söyledi.



Yüksel, site yönetiminin bir şirkete devredilmesi halinde yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Toplantıda itirazlar kabul edilmezse yüksek aidatlara izin veren yönetim planına veya kat malikleri kurulu kararına karşı dava açılabilir. Bu kapsamda ilgili kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde veya her halükarda 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Ancak toplantıya katılıp da olumlu oy kullanan kat maliki bu davayı açma hakkına sahip değildir."

"KİMİN ÖDEYECEĞİ SÖZLEŞME İLE BELİRLENİR"

Aidat borcunun kural olarak kiraya verene ait olduğunu ancak sözleşmeye getirilen düzenlemelerle kiracıdan talep edildiğini dile getiren Yüksel, "Aidatlara yapılacak zamlar için kirayı geçmeme dışında yasal bir sınır yok. Genellikle enflasyon, asgari ücret artış oranı ya da yönetimce belirlenen farklı bir rakama göre güncelleniyor." ifadesini kullandı.



Yüksel, her kat malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın tek oy hakkına sahip olduğunu, ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat malikinin her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkının bulunduğunu söyledi.

