Yunanistan’da normalleşme sonrası ekonomiye destek

“Corona virüs tedbirlerinde hep birlikte örnek bir mücadele sergiledik, refaha dönüşte de örnek olmalıyız” diyen Başbakan Miçotakis virüsle mücadele sürecinin ekonomiye maliyetinin ağır olacağını hiçbir zaman saklamadıklarını söyledi.



İşsizliğin artmaması, ekonomide beklenen küçülmenin asgari seviyede tutulması için başta turizm olmak üzere bir çok sektörde işçi ve işverenlere mali destek müjdesi verdi.



Turizm ve yeme-içme sektörünün GSYİH’nın %35’ini oluşturduğunu kaydeden Miçotakis, bu iki sektörde Ekim-Kasım aylarına kadar sürecek bir destek programı olacağını belirtti.

24 MİLYAR EUROLUK ÖNLEM PAKETİ



Toplamda 24 milyar euroluk bir müdahaleyi içeren önlemler, istihdamın desteklenmesi, vergilerin düşürülmesi ve girişimciliğin canlandırılmasını kapsayan üç eksenden oluşuyor.



Corona virüse karşı alınacak ek tedbirler nedeniyle turizm, yeme-içme, ulaşım, kültür ve spor sektörlerinde cirosu düşecek işletmelerin çalışanlarını işten çıkarmaması için devlet bu sektörlerde maaş desteği sağlayacak. İşsizlik ödeneklerinin de süresi uzatılacak. Bu yıl turizm sezonunda istihdam edilemeyecek mevsimlik işçilere işsizlik maaşı verilecek. Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin vergi borçları da ertelenecek. Devlet desteği ile ücretsiz izne çıkarılan çalışanların da vergi borçlarında erteleme hakkı olacak. İşçilere ve işsizlere verilecek aylık devlet desteği 534 euroya ulaşabilecek.



Söz konusu desteğin mali kaynağı AB’nin SURE isimli destek programı tarafından sağlanacak ve ilk etapta 1 milyar euroya mal olacak.

KİRALARA YÜZDE 40 İNDİRİM



Kapalı işletmeler için “kiralarda %40’lık indirim uygulaması” Haziran için de geçerli olacak. Turizm, ulaşım, kültür, spor sektörlerinde Temmuz Ağustos ayları için de kira indirimi mümkün olacak. Devlet desteği ile ücretsiz izine çıkarılan çalışanların ev kiralarında da izin süresince indirim uygulanacak.



Destek programının ikinci ekseni ise vergilere ilişkin. Önümüzdeki beş ay için toplu ulaşımdaki KDV oranı %24’ten 13’e düşürülecek. Kahve, alkolsüz içecekler ve yazlık sinema biletlerindeki KDV oranı da benzer şekilde düşürülecek.



Kültür sanat alanında faaliyet gösteren kişiler de yeni program dahilinde desteklenecek.

YURTDIŞINDAN DİREKT UÇUŞLAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



Programın üçüncü ekseninde ise işletmelerdeki nakit akışının desteklenmesi öngörülüyor.



Başbakan Miçotakis turizm sezonunun da 15 Haziran’da sezonluk otellerin açılması ile başlayacağını müjdeledi. 1 Temmuz’dan itibaren ise Yunanistan’ın turizm destinasyonlarına yurt dışından direkt uçuşların başlayacağını kaydetti.