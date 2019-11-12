Zeytin ihracatında rekor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2017-2018 sezonunda 127 milyon 353 bin dolarlık zeytin ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2018-2019 döneminde önceki yıla oranla yüzde 11 artarak 141 milyon 574 bin dolar oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek zeytin ihracatına ulaşıldı.



Sofralık zeytinde daha önce en fazla ihracat 136 milyon 487 bin dolarla 2013-2014 döneminde yapılmıştı.



2018-2019 sezonunda en fazla ihracat 35 milyon 874 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 23 milyon 952 bin dolarla Irak, 19 milyon 760 bin dolarla Romanya, 11 milyon 358 bin dolarla ABD ve 6 milyon 211 bin dolarla Bulgaristan izledi.



Aydın Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, kalite ve rekolte açısından iyi bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.



Zeytin üreticilerinin yüzünün güldüğünü anlatan Ülgen, "Özellikle zeytine prim verilmesinden dolayı alımlar çok iyi. Aydın'da 22 milyon 193 bin 288 zeytin ağacı var. Yılda 386 bin 530 ton zeytin elde ediliyor." diye konuştu.



"150 MİLYON DOLARA ULAŞACAĞIZ"



Zeytin ihracatından da güzel haberler aldıklarını dile getiren Ülgen, Türk ürününe çok fazla talep olduğuna işaret etti.



Yeni sezon ihracatının da başladığını hatırlatan Ülgen, şöyle konuştu:



"Ekimde 13 milyon dolar civarında sofralık zeytin ihracatı yapıldı. Geçen sezon (2018-2019) elde edilen 141 milyon dolarlık ihracatla bir rekor kırıldı. İnşallah bu sene yurt dışı pazarına daha iyi ürün sokacağız. Allah'ın izniyle istediğimiz rakam olan 150 milyon dolara ulaşacağız. Şu anda ihracatçıya her türlü destek veriliyor. Bu yönden bir şikayetimiz yok."



Türkiye'nin 2008-2009 sezonundan bu yana zeytin ihracatı şöyle:



Sezon Rakam (Bin dolar)

2008-2009 101.034

2009-2010 117.533

2010-2011 126.528

2011-2012 119.305

2012-2013 127.004

2013-2014 136.487

2014-2015 125.453

2015-2016 120.161

2016-2017 110.488

2017-2018 127.353

2018-2019 141.574

Türkiye'nin 2018-2019 sezonunda en fazla ihracat yaptığı 5 ülke şöyle:



Ülkeler Rakam (Bin dolar)

Almanya 35.874

Irak 23.952

Romanya 19.760

ABD 11.358

Bulgaristan 6.211