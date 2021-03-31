Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan kredi temin etti

Ziraat Bankası, Çin Eximbank'tan uygun maliyetli kredi temin ettiğini açıkladı.



Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kredi alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre Çin Exim Bank' tan 320 milyon ABD Doları ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacak.