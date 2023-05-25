Wagner Ukrayna'nın Bahmut kentini Rus ordusuna teslim ediyor

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner aylar süren çatışmaların ardından Ukrayna'nın Bahmut kentini ele geçirdiğini duyurmuştu.
Wagner'in başkanı Yevgeny Prigozhin, şehrin kontrolünü 1 Haziran’a kadar Rus ordusuna bırakacaklarını söyledi.
Fakat Ukrayna yetkilileri, şehrin bazı bölgelerinin hala kontrollleri altında olduğunu söylüyor.
Prigozhin, Rus ordusunun durumu yönetemediğinin kanıtlanması durumunda kuvvetlerinin, Bahmut'a dönmeye hazır olduklarını belirtti.
Prigozhin, Bahmut'un kanlı ve uzun bir savaş sonunda alındığını kaydetti.
Kent aylar süren çatışmaların ardından adeta harabeye döndü.
Wagner paralı asker grubu savaşı Rusya’nın tarafında sürdürdüler.
Prigozhin, Bahmut’ta yapılan bu savaşta 20.000 paralı askeri kaybettiklerini açıkladı.
Wagner grubunun başkanı Prigozhin, askerlerine Rus ordusu için cephane bırakmalarını söyledi ve bazı askerlerinin de Rus ordusuna yardım için Bahmut'ta kalacağını belirtti. Ordunun zorda kaldığı bir durumda, geride kalan askerlerinin yardım için harekete geçeceğini açıkladı.
Wagner grubunun "Bahmut'u Rus ordusuna bırakıyoruz" duyurusundan sonra Ukrayna, şehrin yönetimini ve kontrolünü kaybettiklerine dair bir açıklamada bulunmadı.
Ukrayna’nın Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, güçlerinin hala şehrin güneybatısındaki Litak bölgesinin bir kısmını kontrol ettiğini belirtti.
Analistler, Bahmut şehrinin Moskova için çok küçük bir stratejik değeri olduğunu söyledi. Fakat ele geçirilmesinin, Ukrayna’da bugüne kadarki en uzun savaşın ardından, sembolik bir zafer olacağını söylediler.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus güvenlik şirketi Wagner’in paralı savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri Bahmut şehrini ele geçirdikleri için tebrik etmişti.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, “Vladimir Putin, Bahmut'u kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor.” ifadeleri kullanılmıştı.