Wagner Ukrayna'nın Bahmut kentini Rus ordusuna teslim ediyor

Wagner grubunun başkanı Prigozhin, askerlerine Rus ordusu için cephane bırakmalarını söyledi ve bazı askerlerinin de Rus ordusuna yardım için Bahmut'ta kalacağını belirtti. Ordunun zorda kaldığı bir durumda, geride kalan askerlerinin yardım için harekete geçeceğini açıkladı.