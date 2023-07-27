YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yayımlanacak olan 2023 YKS tercih kılavuzuyla birlikte, binlerce öğrenci aldıkları puan doğrultusu ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite kontenjanları belli oldu mu?
2023 YKS tercih kılavuzu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından bekleniyor. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan YKS tercih kılavuzu duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite kontenjanları belli oldu mu?