YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yayımlanacak olan 2023 YKS tercih kılavuzuyla birlikte, binlerce öğrenci aldıkları puan doğrultusu ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite kontenjanları belli oldu mu?

YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu? - 1

2023 YKS tercih kılavuzu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından bekleniyor. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan YKS tercih kılavuzu duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite kontenjanları belli oldu mu?

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YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu? - 2

YKS TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu? - 3

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, YKS tercihlerini, 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu? - 4

ÖN KILAVUZ ADAYLARA ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu? - 5

2023 ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Söz konusu kılavuzun, bugün adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS tercih kılavuz yayımlandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

2023 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS tercih kılavuzu 2023: YKS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için kontenjanlar belli oldu mu? - 6

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2023 YKS yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor.

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaştı.

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, üniversitelerdeki boş kontenjan sayıları belli olacak.

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