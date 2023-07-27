Üniversite tercih dönemi başladı: Hangi bölümlere ilgi daha fazla?
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih dönemi de eleyici olacak. Bu nedenle stratejik tercih yapmak önemli rol oynuyor. Dijitalleşmeye odaklanan mesleklerin yanında sağlık bölümleri de çok talep görenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer)
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