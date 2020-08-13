YKS tercihleri için yarın son gün: Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır?

ntv.com.tr 13.08.2020 - 09:38
Üniversiteye girmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter döken adaylar için tercih dönemi başladı.
Adaylar, 06-14 Ağustos tarihlerinde ÖSYM aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak, tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda puan türlerine göre tüm üniversitelerin, bölümlerinin kontenjan ve taban-tavan puanları yer alıyor.
Tercih yapacak adaylar, kılavuzda yer alan puan ve sıralama bilgilerinden yararlanarak üniversite tercihlerini sıralayacaklar.
YKS'de adaylar en fazla 24 üniversite programına tercih yapabilecek.
Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı.
Adayların tercih listesini hazırlarken bir önceki yılın yani 2019'un sayısal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanmaları onların lehine olacaktır.
YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testiyle (TYT) iki yıllık ön lisans bölümleri tercih edilebiliyor.
Bu yıl TYT puanıyla tercih edilebilecek ön lisans bölümleri, ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzunda yer alıyor. Öğrenciler, bu bölümlerin puan ve kontenjan bilgilerine kılavuzdan ulaşabiliyor.
Tercih yapacak adaylar sözel puan türüyle öğrenci kabul eden bölümleri merak ediyor. Peki, sözel puanla girilen dört yıllık üniversite programları hangileri?
YKS 'den sayısal puanı yüksek olan öğrenciler, sayısal puan türüyle öğrenci alan dört yıllık bölümleri merak ediyor.
SAYISAL PUANLA ÖĞRENCİ ALAN DÖRT YILLIK PROGRAMLAR
Sınavdan eşit ağırlık puan türünde başarı yakalamış öğrenciler, eşit ağırlık puanıyla girilen üniversite programlarını araştırıyor.