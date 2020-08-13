YKS tercihleri için yarın son gün: Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır?

TERCİHLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı.

Adayların tercih listesini hazırlarken bir önceki yılın yani 2019'un sayısal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanmaları onların lehine olacaktır.

YKS TERCİHLERİ İÇİN UZMANINDAN TAVSİYELER