2019 Asgari ücret belli oldu (İşte milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı)

Böylece asgari ücret yüzde 26 artmış oldu. Bekar ve çocuksuz bir çalışan 417 TL artışla en az 2 bin 20 lira asgari ücret alacak.

Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.

Asgari ücret i, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

7 ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.



Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.