Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek)

Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Assos ve Troya Tünelleri düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılışa Beştepe'den canlı bağlantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje sayesinde 50 dakikalık yolun 5 dakikaya düşeceğini söyledi.

Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek) - 1

Beştepe'de Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri  düzenlenen törenle açıldı.

Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek) - 2

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldı.

Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek) - 3

Projeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir’e ulaşımı sağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli kısımlarından biridir" dedi.

Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek) - 4

Yatırım bedelinin 4,6 milyar lira olduğunu söyleyen Erdoğan, "Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık" diye konuştu.

Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek) - 5

Cumhurbaşkanı proje sayesinde yıllık kazancın 133 milyon lira olacağını da belirtti.HABERE GİT

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