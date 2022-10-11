Assos ve Troya tünelleri açıldı (50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek)

Beştepe'de Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldı.
Projeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir’e ulaşımı sağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli kısımlarından biridir" dedi.
Yatırım bedelinin 4,6 milyar lira olduğunu söyleyen Erdoğan, "Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı proje sayesinde yıllık kazancın 133 milyon lira olacağını da belirtti.HABERE GİT