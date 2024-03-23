Emekli promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Ziraat, Vakıfbank, Garanti Bankası... promosyon tutarları)
Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmelere yenileri ekleniyor. Emeklilerin promosyon ödeme tarihlerinin belli olması ardından gözler bir kez daha bankaların vereceği tutarlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldığını duyurdu. Promosyon ödemeleri mart ayı içerisinde başlayacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek, promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.