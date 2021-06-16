Geleceğin meslekleri neler? 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Meslek seçimi hayattaki en önemli kararlardan biri. Meslek seçerken sadece para kazanma yönteminizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda uzun yıllar günün en verimli saatlerinde nelere ilgi duyacağınızı da seçersiniz. Bu noktaları göz önünde bulundurarak çağın koşullarına uygun bir meslek seçimi yapılması gerekiyor.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.