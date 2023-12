Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar

THE BEATLES 45 YIL SONRA YAPAY ZEKA YARDIMIYLA YENİ ŞARKI ÇIKARDI

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın son şarkısı yayımlandı. Merakla beklenen “Now and Then” şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" adlı şarkısında John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.