Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızlarının olduğunun ortaya çıkması, dünyayı saran "Barbenheimer" fenomeni, Merve Dizdar'ın Cannes'da bir ilke imza atması, yedinci kez baba olan Robert De Niro, Hollywood'u durma noktasına getiren grev, Kral Charles'ın taç giymesi, Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un şaşırtan ayrılığı... 2023 yılında akıllardan silinmeyecek ve yıllarca konuşulacak birçok olay yaşandı. İşte yılın en çarpıcı magazin ve sanat haberleri...

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 1

BARBENHEIMER FENOMENİ

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 2

METİN AKPINAR'IN KIZI ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 3

"VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIM"

Akpınar "24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik" ifadelerini kullandı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 4

HOLLYWOOD GREVİ

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.

Grev nedeniyle Avatar, Deadpool, Blade, Knives Out 3, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Çığlık, Karate Kid, Dune Bölüm 2, Hızlı ve Öfkeli ve daha birçok yapımın çekimleri durdurulmuştu Hatta Emmy Ödülleri de ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 5

MERVE DİZDAR CANNES'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

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Dizdar ödül konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorudna bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor." dedi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 6

KRAL CHARLES TAÇ GİYDİ

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta gerçekleşti. İngiltere'nin farklı yerlerinden gelen on binlerce kişi taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı.

İngiltere'de, 70 sene sonra ilk kez gerçekleşen taç giyme törenine katılım sayısı sınırlı tutuldu. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla, davetli sayısının neredeyse yarı yarıya olduğu gözlemlendi. Törende taç giyen Kral Charles resmen İngiltere hükümdarı oldu. 

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 7

TAYLOR SWIFT YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi, Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girmesi, hatta üniversitede ders konusu olmasıyla Taylor Swift, Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 8

MEHMET ASLANTUĞ İLE ARZUM ONAN BOŞANDI

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi. Çift ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geldi.

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Aslantuğ "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum" demişti

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 9

"BARBIE" REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi 2023 yılının en çok konuşulan filmi oldu. Film, Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.

Oppenheimer ile 21 Temmuz'da vizyona giren film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu. Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. 

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 10

FENOMENLERE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Polat çiftiyle birlikte toplu fotoğrafta yer alan sosyal medyanın "Şampiyonlar Ligi" de savcıların radarına girdi. Haklarında, yurt dışı çıkış yasağı talep edilip, bütün varlıkları incelenen "fenomenler", Polat çiftiyle bağlantılarını inkar ederek mal varlıklarına yönelik iddiaları yalanladı. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak kendilerini savundu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 11

BRITNEY SPEARS KİTABIYLA TARİHE GEÇTİ

Britney Spears'ın anılarını topladığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) kitabı şimdiden tarihe geçti. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı ve dün piyasaya çıkan anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 12

ZEKİ DEMİRKUBUZ-NURİ BİLGE CEYLAN POLEMİĞİ

İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk yıllardır sinema dünyasının gündeminde. Ceylan, "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasına yanıt verirken, "Aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" demişti.

Demirkubuz, Ceylan ile küslüklerinin nedeni hakkında konuşurken, hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş olmadıklarını söyledi ve "Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi" ifadesini kullandı. Nuri Bilge Ceylan üç yıl sonra ilk X (Twitter) mesajını Demirkubuz'a cevap vermek üzere attı ve "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum ama bu üslup karşısında bu artık mümkün değil" dedi.

Demirkubuz, yeniden konuştu ve "Otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et" diye karşılık verdi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 13

MODANIN EN BÜYÜK GECESİ MET GALA

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden  Karl Lagerfeld'in anısına yapıldı. 

"Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi.  Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Jennifer Lopez'den Gigi Hadid'e ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.

KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMLER

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 14

GÖRKEMLİ 100. YIL KONSERLERİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü büyük şehirlerin meydanlarında ve parklarında coşkulu konserlerle kutlandı. Halkın sokaklara aktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yer kırmızı-beyaza büründü, caddelerde marş sesleri yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük kutlamasında Zülfü Livaneli, Duman, Edis, Sıla gibi isimler; İzmir'de Kenan Doğulu; Ankara'da Candan Erçetin sahne aldı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 15

PRENS HARRY'NİN KİTABI REKOR KIRDI

Prens Harry'nin kraliyet hakkındaki açıklamalarına yer veren anı kitabı “Spare” piyasaya çıktığı ilk gün 1 milyondan fazla sattı. Kitap, Amerika, Birleşik Krallık ve Kanada’da 1,4 milyon satarak büyük bir başarı elde ettİ.

"Spare" aynı zamanda "en çok terk edilen kitabı" oldu. 416 sayfalık anı kitabının Avrupa genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere tatil merkezlerinde odalara, çöp kutularına ve havuz kenarlarına bırakıldığı tespit edildi.

Kitap, Prens Harry'nin, dünya çapında manşetlere çıkan bir dizi sansasyonel iddiasını içeriyordu. Bunlar arasında, gelecekteki İngiltere kralı olan ağabeyi Prens William ile kavga ettikleri ve kendisinin yere düştüğü, William'ın karısı Meghan Markle'ı "kaba" ve "zor biri" olarak damgaladığı iddiaları yer alıyordu.

Harry ayrıca William ve kendisinin, babaları Kral Charles'a Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını da yazdı.

Diğer ilginç bölümler arasında, bekaretini bir barın arkasındaki arazide kendisinden yaşça büyük bir kadınla girdiği ilişki sonucu keybettiği ifşası da vardı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 16

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE FAZIL SAY ARASINDA YILMAZ GÜNEY POLEMİĞİ

Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney için kullandığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” ifadelerine Fazıl Say şöyle yanıt verdi:

"Şu ‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak."

Say’ın paylaşımına Abdullah'tan cevap gecikmedi:

"Abi yazın nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça, anlamamışsın, anlamak da istemiyorsun."

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 17

MADONNA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, haziran ayında kaldığı otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanan şarkıcı, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 15 Temmuz'da başlaması planlanan dünya turnesi ertelendi.

64 yaşındaki şarkıcının iyileşmesi üzerine dünya turnesi ekim ayında başladı. 

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 18

EZGİ MOLA ANNE OLDU

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola anne oldu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 19

YILIN EN KÖTÜ DİZİSİ

The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolleri paylaştığı The Idol dizisi, ünlü sinema veri tabanı ve eleştiri sitesi Rotten Tomatoes tarafından yılın en kötü dizisi seçildi.

HBO imzalı dizi, çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalmıştı. Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de eleştirmenlerden eleştiri toplamıştı. Rolling Stone ise diziyle ilgili "duyduğunuzdan çok daha toksik ve çok daha kötü" ve "şov dünyası iğrençliği portresi" ifadelerini kullanmıştı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 20

ÜNLÜLER DEPREM YARALARINI SARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyası başlattı. Pek çok isim bizzat deprem bölgesine gidip yardımda bulunurken Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli, Edis, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta gibi isimler yüklü miktarlarda para bağışı yaptı. 

Dünyaca ünlü yıldızlar da hem taziye mesajlarını paylaştı hem de uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 21

EN SEKSİ ERKEK SEÇİLDİ

"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan Patrick Dempsey, People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 22

ATATÜRK DİZİSİ TARTIŞMASI

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk" dizisini yayınlamama kararı alması tepkilere yol açtı. Sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı alınca boykot sesleri yükseldi. RTÜK, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdi.

Dizi, iki bölümlük uzun metrajlı filmolarak sinemalarda gösterildi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 23

OSCAR ÖDÜLLERİ'NE DAMGA VURDU

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı. Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 24

"ÖLÜMLÜ DÜNYA 2" 1 MİLYON SEYİRCİ BARAJINI AŞTI

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak'ın başrollerde yer aldığı Ölümlü Dünya 2, gişede 1 milyon seyirci barajını aşarak yeni başarıya imza attı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 25

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" 29 Eylül'de gösterime girdi. Türkiye prömiyerini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapan film, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

Eleştirmenlerden tam not alan filmi, Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Ancak Oscar kısa listesine giremedi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 26

KEVIN SPACEY SUÇSUZ BULUNDU

Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey suçsuz bulundu.

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 haftadır sürüyordu. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, bugün kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 27

BOŞANDILAR

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 28

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KONSER VERDİ

"Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids"," She's The One", "Feel" gibi onlarca hite imza atan İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk konserinverdi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 29

SUPERBOWL SÜRPRİZİ

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu tün dünyaya ilan etti.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 30

MELİKE ŞAHİN İLE İBB ARASINDA "RÜZGAR" POLEMİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için Melike Şahin konseri organize etti. Öğretmenler, konserin yapılacağı alana uzun kuyruklarda bekledikten sonra girdi ve koser alanında beklerken iptal haberi geldi.

Şahin "ortak bir karar" diyerek duyurduğu iptal için rüzgarı gerekçe gösterdi. Daha sonra İBB Kültür’den yapılan açıklamada Şahin’in "rüzgar" iddiası yalanlandı ve “Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız” denildi.

Melike Şahin, yaşanan tartışmaların ardından sosyal medyadan açıklama yaparak kendini savundu. Öğretmenlerden özür dileyen Şahin, "Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı" dedi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 31

Geçtiğimiz yıl Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith ile eşi Jada Pinkett Smith'in aslında 7 yıldır ayrı oldukları ortaya çıktı. Bu durumu, katıldığı TV programında itiraf eden  Jada Pinkett, neden boşanmadıklarını,  "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" sözleriyle açıkladı. 

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 32

"İLHAM PERİSİNİ" RESMETTİĞİ TABLOYA REKOR FİYAT

Kübizm akımın en önemli temsilcilerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun tablosu açık artırmada satışa çıktı. Sanatçının "ilham perisini" resmettiği tablo rekor bir fiyata satıldı. Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan tablo 139 milyon dolara alıcı buldu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 33

ALİ CABBAR ŞARKISI ÇALINTI İDDİASI

Emir Can İğrek'in "Ali Cabbar" şarkısının 1974 yapımı "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" adlı filmden alındığı iddia edildi. İğrek, çalıntı iddiasına şöyle yanıt verdi:

"8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız. 9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece."

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 34

83 YAŞINDA DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

İkili 2020'nin nisan ayında birlikteliğe başlamış ve 6 Haziran 2023'te bebek sahibi olmuştu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 35

HEM TURNE HEM TURNE FİLMİ

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesi Eras  da ses getirdi. Şarkıcının "Eras" adlı dünya turnesi bilet satışlarından 1 milyar dolar kazandı.

Pollstar verilerine göre, Swift bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu. 

Turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour" 13 Ekim'de izleyiciyle buluştu. Önbilet satışlarında rekor kıran film, dünya çapında 250 milyon dolar hasılata ulaştı. Film ABD'de 178,2 milyon dolar hasılat elde etti. "Taylor Swift: The Eras Tour" yılın en çok gişe hasılatı elde eden 19. filmi oldu.
Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 36

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLİLİK YOLUNDA

Oyuncu ikili Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yılın öne çıkan çiftlerinden oldu. Sık sık tatil fotoğraflarını paylaşan çift, evlilik yolunda. Kaan Yıldırım, "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" açıklamasını yaptı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 37

AYRILDILAR

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve Sam Asghari yaklaşık bir senelik evliliğin ardından ayrılık kararı aldı. Eğitmen, oyuncu ve model olan Sam Asghari, 2021 eylül ayında şarkıcıya evlenme teklifi etti ve 2022 haziran ayında dünyaevine girdi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 38

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, endi kullandığı tonlarca ağırlıktaki kar küreme aracının altında kalarak ölümden döndü.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 39

ALİNA BOZ VE UMUT EVİRGEN EVLENDİ

Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, aralık ayında evlendi. Törende Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen’in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 40

DAVAYI ESKİ ASİSTANI KAZANDI

Mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro, eski asistanına karşı davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü aktörün, eski asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödemesine hükmetti.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 41

KEVIN COSTNER BOŞANDI

"Kurtlarla Dans", "Robin Hood: Hırsızlar Prensi" ve "The Bodyguard" gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, 18 yıllık eşi Christine Baumgartner'dan boşanma kararı aldı.

İkili üç çocuğunun velayeti ve nafakası için açılan davayla gündemdeydi. 

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 42

AGUILERA ANTALYA'DA KONSER VERDİ

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi. Sahne alan sanatçıya konserde yoğun ilgi gösterildi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 43

YEDİNCİ KEZ BABA OLDU

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro yedinci kez baba oldu. 79 yaşında yedinci kez baba olduğunu duyuran Oscar'lı aktör, "Bir bebeğim var" diyerek müjdeli haberi vermişti.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 44

YEDİ YIL ARADAN SONRA TURNE

Yedi yıl aradan sonra çıktığı Rönesans (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turne boyunca 2,7 milyon izleyiciyle bir araya geldi. Şarkıcı 39 şehirde, 56 konser verdi.

Dünya turnesinin sinema filmi "Renaissance: A Film By Beyonce" de 1 Aralık'ta vizyona girer girmez ABD gişesinde zirveye çıktı. 21 milyon dolarlık ilk hafta hasılatı elde etti.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 45

YILIN KADINI SEÇİLDİ

2023 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri'nde, çocuk yıldız olarak ünlenen, şimdi 21 yaşında olan Millie Bobby Brown Yılın Global Kadını ödülünü aldı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 46

HANDE ERÇEL-HAKAN SABANCI AŞKI

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı bu yıl aşk yaşamaya başladı. İkili, sık sık tatillerinden ve birlikte yaptıkları etkinliklerden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 47

THE BEATLES 45 YIL SONRA YAPAY ZEKA YARDIMIYLA YENİ ŞARKI ÇIKARDI

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın son şarkısı yayımlandı. Merakla beklenen “Now and Then şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" adlı şarkısında John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 48

WANDA NARA HASTALIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, lösemi olduğunu açıkladı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 49

KANYE WEST VE EŞİ KARA LİSTEYE GİRDİ

Kanye West ve eşi Bianca Censori, İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleri nedeniyle kara listeye alındı.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 50

SAHNEYE NESNE FIRLATMA ÇILGINLIĞI

Sahneye nesne fırlatma alışkanlığı, bu yılın en saçma trendlerinden biri haline geldi. Şarkıcı Bebe Rexha, yüzüne bir seyircinin cep telefonu atması sonucu yaralandı. Kelsea Ballerini ve Ava Max de başka nesnelerle sahnede saldırıya maruz kaldı. 

Pink'in konserinde bir hayranı ölen annesinin küllerini fırlattı. Hatta bir başka konserde de Pink'e dev peynir tekerleği fırlatan oldu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 51

PARIS HILTON İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU

Paris Hilton, bu yıl içinde hem kız hem de erkek bebek annesi oldu. Çocuklarının her ikisi de taşıyıcı anneden dünyaya geldi. Ocak ayında doğan oğluna Phoenix, kasım ayında doğan kızına da London adını verdi.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 52

HARVEY WEINSTEIN'E BİR SUÇLAMA DAHA

2017'den bu yana 100'den fazla kadını taciz ettiği iddia edilen Amerikalı eski film yapımcısı Harvey Weinstein, İngiliz oyuncu Julia Ormond tarafından cinsel tacizle suçlandı.  Oyuncu aynı zamanda, film şirketleri Disney ve Miramax'e dava açtı. Ormond, şirketlerin kendi güvenliğini sağlamada yetersiz kaldıklarını öne sürdü.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 53

DAVALIK OLDU

"Iron Man", "Yedi" ve "Aşık Shakespeare" gibi yapımlarda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında kayak yaparken yaşadığı bir kaza nedeniyle davalık oldu. Karşı tarafa 1 dolarlık dava açan Paltrow, suçsuz bulundu.

Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar - 54

ÖMÜR BOYU HAPİS

ABD’li aktör Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak. 

Duruşma boyunca konuşmayan Masterson, karar açıklandığında eşiyle birlikte göz yaşlarını tutamadı. Masterson cezasının açıklanmasının ardından tutuklandı.

2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti. Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.

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