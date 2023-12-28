Eğlence dünyasında 2023 yılına damgasını vuran olaylar
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızlarının olduğunun ortaya çıkması, dünyayı saran "Barbenheimer" fenomeni, Merve Dizdar'ın Cannes'da bir ilke imza atması, yedinci kez baba olan Robert De Niro, Hollywood'u durma noktasına getiren grev, Kral Charles'ın taç giymesi, Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un şaşırtan ayrılığı... 2023 yılında akıllardan silinmeyecek ve yıllarca konuşulacak birçok olay yaşandı. İşte yılın en çarpıcı magazin ve sanat haberleri...
BARBENHEIMER FENOMENİ
Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.
Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.
Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.