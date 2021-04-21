Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi

5 farklı dalda verilen Dünyada Yılın Otomobili (World Car Awards) ödülleri sahiplerini buldu.

ntv.com.tr 21.04.2021 - 11:25

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 1
'Dünyada Yılın Otomobili' ödülü çeşitli kategorilerde dağıtıldı.
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 2

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’incisinde, zirvede ID.4 yer aldı.

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 3
Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülüne hak kazanan araçların, yılda en az 10 bin adetlik bir üretim adedine sahip olması ve en az iki kıtada satışa sunulması gibi kriterlere uygun olması gerekiyor.
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 4

ID.4, dünyanın en önemli segmentlerden birinde; kompakt SUV sınıfında e-mobiliteye geçişi başlatması ve günlük kullanılabilirliğiyle jürinin beğenisini kazandı. Modelin çevre dostu olmasının yanısıra yenilikçi teknolojileri de övgü alan diğer konular oldu.  

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 5

ID.4, Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year 2021) ödülüyle Volkswagen'in başarı öyküsünü sürdürüyor. World Car Awards’ta daha önce de başarılar elde eden Volkswagen, 2009 ve 2013 yıllarında Golf; 2010 yılında Polo ve 2011 yılında UP! modelleriyle bu unvanı kazanmıştı.  

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 6

İşte diğer kategoriler ve kazananlar...

VOLKSWAGEN’İN İLK ELEKTRİKLİ SUV’U

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 7

Ödül alan ikinci elektrikli model ise Honda E oldu. Retro tasarımıyla dikkat çeken araç 'Yılın En İyi Şehir Otomobili' ödülünü kazandı.

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 8
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 9
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 10
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 11

Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-Serisi

ELEKTRİKLİ S-CLASS 

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 12
Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-Serisi
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 13
Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-Serisi
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 14
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 15
Yılın En İyi Performans Otomobili: Porsche 911
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 16
Yılın En İyi Performans Otomobili: Porsche 911
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 17
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 18
Yılın En İyi Performans Otomobili: Porsche 911
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 19
Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Land Rover Defender
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 20
Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Land Rover Defender
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 21
Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi - 22
Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Land Rover Defender

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