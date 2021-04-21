Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi

ntv.com.tr 21.04.2021 - 11:25
Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’incisinde, zirvede ID.4 yer aldı.
ID.4, dünyanın en önemli segmentlerden birinde; kompakt SUV sınıfında e-mobiliteye geçişi başlatması ve günlük kullanılabilirliğiyle jürinin beğenisini kazandı. Modelin çevre dostu olmasının yanısıra yenilikçi teknolojileri de övgü alan diğer konular oldu.
ID.4, Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year 2021) ödülüyle Volkswagen'in başarı öyküsünü sürdürüyor. World Car Awards’ta daha önce de başarılar elde eden Volkswagen, 2009 ve 2013 yıllarında Golf; 2010 yılında Polo ve 2011 yılında UP! modelleriyle bu unvanı kazanmıştı.
İşte diğer kategoriler ve kazananlar...
Ödül alan ikinci elektrikli model ise Honda E oldu. Retro tasarımıyla dikkat çeken araç 'Yılın En İyi Şehir Otomobili' ödülünü kazandı.
Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-Serisi