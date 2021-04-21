Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ve 24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’incisinde, zirvede ID.4 yer aldı.

Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülüne hak kazanan araçların, yılda en az 10 bin adetlik bir üretim adedine sahip olması ve en az iki kıtada satışa sunulması gibi kriterlere uygun olması gerekiyor.