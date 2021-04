Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' seçildi

ID.4, Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year 2021) ödülüyle Volkswagen'in başarı öyküsünü sürdürüyor. World Car Awards’ta daha önce de başarılar elde eden Volkswagen, 2009 ve 2013 yıllarında Golf; 2010 yılında Polo ve 2011 yılında UP! modelleriyle bu unvanı kazanmıştı.