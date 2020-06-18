D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor

ntv.com.tr 18.06.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 14:58
Endonezyalı araştırmacılar, 780 yeni tip corona virüs (Covid-19) hastasının verilerini analiz etti.
Sonuçlarda, D vitamini eksikliği (20 ng/ml’nini altında) olanların ölüm oranın yüzde 98,90, orta ve hafif düzeyde (>20, <30 ng/ml) eksik olanların ise yüzde 87,8 olduğu görüldü. Bununla birlikte yeterli D vitamini düzeylerine (> 30 ng/ml) sahip olanların ölüm oranının ise yalnızca 4,1 olduğu kaydedildi.
Bilim insanların araştırmanın tanımlayacı olmadığı, ancak yüksek D vitamini düzeylerine sahip olan hastaların daha çabuk iyileştiğini açıkladı.
Bağımsız araştırmacılardan oluşan ekip, D vitamini eksikliği olan insanların yaş, cinsiyet ve daha önce yaşanan sağlık problemleri de dikkate alındığında Covid-19’dan ölme risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu açıkladı.
Diğer taraftan, İrlanda’daki Trinity Colloge Dublin tarafından iki ay önce yapılan bir çalışmada D vitamini takviyesi alan yetişkinlerin göğüs enfeksiyonlarında yüz 50 düşüş görüldü.
Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamı eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.
Bununla birlikte Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.
D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekiyor.
Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs(Covid-19) vakalarının sayısı 8 milyon 200 bini geçerken ölü sayısı 450 bini aştı.