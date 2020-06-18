D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre D vitamini eksikliği olan yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının neredeyse yüzde 99’u hayatını kaybediyor. Çalışma, güneş ışını vitamininin Covid-19’a karşı hayat kurtarabilecek bir güce sahip olduğunu ortaya koydu.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 14:58

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 1

Endonezyalı araştırmacılar, 780  yeni tip corona virüs (Covid-19) hastasının verilerini analiz etti. 

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 2

D VİTAMİNİ EKSİK COVİD-19 HASTALARININ NEREDEYSE YÜZDE 99'U ÖLDÜ

Sonuçlarda, D vitamini eksikliği (20 ng/ml’nini altında) olanların ölüm oranın yüzde 98,90, orta ve hafif düzeyde (>20, <30 ng/ml) eksik olanların ise yüzde 87,8 olduğu görüldü. Bununla birlikte yeterli D vitamini düzeylerine (> 30 ng/ml) sahip olanların ölüm oranının ise yalnızca 4,1 olduğu kaydedildi.

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 3

Bilim insanların araştırmanın tanımlayacı olmadığı, ancak yüksek D vitamini düzeylerine sahip olan hastaların daha çabuk iyileştiğini açıkladı.

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 4

ÖLÜM RİSKİ 10 KAT DAHA FAZLA

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ekip, D vitamini eksikliği olan insanların yaş, cinsiyet ve daha önce yaşanan sağlık problemleri de dikkate alındığında Covid-19’dan ölme risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 5

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Diğer taraftan, İrlanda’daki Trinity Colloge Dublin tarafından iki ay önce yapılan bir çalışmada D vitamini takviyesi alan yetişkinlerin göğüs enfeksiyonlarında yüz 50 düşüş görüldü.

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamı eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 6

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 9'UNUN D VİTAMİNİ EKSİK

Bununla birlikte Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HASTA EDİYOR

D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor - 7

D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekiyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs(Covid-19) vakalarının sayısı 8 milyon 200 bini geçerken ölü sayısı 450 bini aştı.

 D VİTAMİNİNİ YETERLİ DEPOLAMANIN 6 YOLU

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