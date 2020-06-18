D vitamini eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hayatını kaybediyor

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Diğer taraftan, İrlanda’daki Trinity Colloge Dublin tarafından iki ay önce yapılan bir çalışmada D vitamini takviyesi alan yetişkinlerin göğüs enfeksiyonlarında yüz 50 düşüş görüldü.

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamı eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.