D vitamini eksikliği halsizlik, yorgunluk, kemik ve kas ağrıları, sürekli tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları, ilerleyen yaşlarda ise kalp hastalıklarına neden olabiliyor.



Bir araştırmaya göre, yetişme çağında yeterince D vitamini almayan gençlerin, alanlara oranla yüksek tansiyon ve şeker hastalığına yakalanma olasılığının 2 kat olduğu belirtiliyor.



Uzm. Dr. Başak Oğuz İnan, “Yoğun bir şekilde güneş ışığından alıp deride sentezliyoruz. Vitamin değil hormon gibidir. Küçük bir kısmını da beslenme ve takviyelerle alıyoruz. Işın kalitesindeki değişmenin de etkili olduğunu düşünüyorum. Güneşli olan ülkelerde de yağmurlu olan ülkelerde de D vitamini eksikliğini görüyoruz” diyor.



Türkiye'de her 10 kişiden 9'unde D vitamini eksikliği var. Bunun nedeninin ise kapalı ortamda çalışmak ve gün ışığından az faydalanmak olduğunu söyleyen Dr. İnan, “Günümüzde artmış olmasının bir sebebi de kapalı alanlarda ço fazla vakit geçiriyor olmamız ve gün ışığından yaralanamamamız. Çünkü hava karanlıkken işe gidiyoruz, akşam karanlıkken çıkıyoruz plazalardan” diyor.



Ancak Dr. İnan, D vitamini ampüllerine karşı da uyarıyor. Fazla vitamin ilacı kullanmak da de zarar verebildiğini belirterek, “Seviyesine bakmadan bilinçsiz bir kullanım son derece tehlikeli. Ampuller çok yoğun kullanılıyor ve bunların içinde depo dozu var. Bunların kulanımı ciddi sorunlara yol açabilir. Çok ciddi böbrek yetmezliği, kalsiyum yüksekliği görebiliyoruz hastada” diye konuşuyor.



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