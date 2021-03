2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

KAZANAN: RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)



DİĞER ADAYLAR



UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)

DYNAMITE (BTS)

EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)