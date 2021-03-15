2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buluyor. 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları, Trevor Noah'ın sunduğu törende açıklanıyor. İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

15.03.2021 - 03:31 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 03:34

2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor - 1

EN İYİ YENİ SANATÇI

KAZANAN: MEGAN THEE STALLION

DİĞER ADAYLAR

INGRID ANDRESS
PHOEBE BRIDGERS
CHIKA
NOAH CYRUS
D SMOKE
DOJA CAT
KAYTRANADA

2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor - 2

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI


KAZANAN: RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)

DİĞER ADAYLAR

UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)
INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)
DYNAMITE (BTS)
EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)
2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor - 3

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