2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buluyor. 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları, Trevor Noah'ın sunduğu törende açıklanıyor. İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...
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15.03.2021 - 03:31| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 03:34
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