2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar)

2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklanıyor. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleşiyor: Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri töreninin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir sunucusu yok. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar listesi...

ntv.com.tr 26.04.2021 - 03:24 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 04:29

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buluyor. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni,  test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak  Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştiriliyor: Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklanıyor.

İşte 93. Oscar Ödülleri'nin kazananları...

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 2

EN İYİ YÖNETMEN

Chloé Zhao - Nomadland

ADAYLAR
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 3

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Emerald Fennell-Promising Young Woman

ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 4

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

ADAYLAR
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 5

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah


ADAYLAR
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 6

EN İYİ FİLM ULUSLARARASI

Another Round (Danimarka)

ADAYLAR
Another Round (Danimarka)
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 7

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Ma Rainey’s Black Bottom

ADAYLAR
Ma Rainey’s Black Bottom
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 8

EN İYİ SES

Sound of Metal

ADAYLAR
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 9

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Ma Rainey's Black Bottom

ADAYLAR
Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinocchio
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 10

EN İYİ KISA FİLM

Two Distant Strangers

ADAYLAR
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar) - 11

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Soul

ADAYLAR
Soul
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward

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