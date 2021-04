2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah



ADAYLAR

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal