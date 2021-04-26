2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar)

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buluyor. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştiriliyor: Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklanıyor.

İşte 93. Oscar Ödülleri'nin kazananları...