93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi)

EN İYİ FİLMDE SÜRPRİZ YOK

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştirildi: Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

OYUNCULUK OSCAR'I ALAN EN YAŞLI AKTÖR ANTHONY HOPKINS

Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı. Ödül törenlerinin favori filmi Nomadland geceden 3 ödülle ayrılırken, David Fincher filmi Mank 4 Oscar ödülünün sahibi oldu. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.

Frances McDormand, Nomadland'de performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Anthony Hopkins, The Father filmiyle En İyi Erkek Oyuncu oldu. McDormand üçüncü kez Oscar kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e en yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da kazandırdı.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ İKİNCİ KEZ BİR KADININ OLDU

En iyi yönetmen ödülüne ise Nomadland filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.

Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi.

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.

Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

İşte 93. Oscar Ödülleri'nin kazananları...