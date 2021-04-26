93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi)

2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

ntv.com.tr 26.04.2021 - 10:29

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 1

EN İYİ FİLMDE SÜRPRİZ YOK

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni,  test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak  Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştirildi: Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

OYUNCULUK OSCAR'I ALAN EN YAŞLI AKTÖR ANTHONY HOPKINS 

Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı. Ödül törenlerinin favori filmi Nomadland geceden 3 ödülle ayrılırken, David Fincher filmi Mank 4 Oscar ödülünün sahibi oldu. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.

Frances McDormand, Nomadland'de performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Anthony Hopkins, The Father filmiyle En İyi Erkek Oyuncu oldu. McDormand üçüncü kez Oscar kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e en yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da kazandırdı. 

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ İKİNCİ KEZ BİR KADININ OLDU

En iyi yönetmen ödülüne ise Nomadland filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.

Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi.

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.

Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

İşte 93. Oscar Ödülleri'nin kazananları...

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 2

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Nomadland

DİĞER ADAYLAR
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Frances McDormand - Nomadland


DİĞER ADAYLAR
Carey Mulligan - Promising Young Woman
Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Anthony Hopkins - The Father


DİĞER ADAYLAR
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 5

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Chloé Zhao - Nomadland

DİĞER ADAYLAR
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Emerald Fennell- Promising Young Woman
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 6

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

KAZANAN: Mank - Erik Messerschmidt


DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt
News of the World - Dariusz Wolski
Nomadland - Joshua james Richards
The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 7

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Emerald Fennell-Promising Young Woman

DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
Minari
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 8

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

DİĞER ADAYLAR
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 9

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah


DİĞER ADAYLAR
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 10

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

KAZANAN: Another Round (Danimarka)

DİĞER ADAYLAR
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 11

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

KAZANAN: Ma Rainey’s Black Bottom

DİĞER ADAYLAR
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 12

EN İYİ SES

KAZANAN: Sound of Metal

DİĞER ADAYLAR
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 13

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR
Emma
Mank
Mulan
Pinocchio
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 14

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: My Octopus Teacher

DİĞER ADAYLAR
Collective
Time
Crip Camp
The Mole Agent
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 15

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: Tenet

DİĞER ADAYLAR
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 16

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Two Distant Strangers

DİĞER ADAYLAR
Feeling Through
The Letter Room
The Present
White Eye
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 17

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Soul

DİĞER ADAYLAR
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 18

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Youn Yuh-jung - Minari


DİĞER ADAYLAR

Amanda Seyfried - Mank
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 19

EN İYİ MÜZİK

KAZANAN: Soul

DİĞER ADAYLAR
Da 5 Blood
Mank
Minari
News of the World
93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 20

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

KAZANAN: Fight For You - Judas and the Black Messiah


ADAYLAR

Hear My Voice - The Trial of Chicago 7
Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
Io Si (Seen) - The Life Ahead
Speak Now - One Night In Miami

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 21

EN İYİ PRODÜKSİYON

KAZANAN: Mank


DİĞER ADAYLAR
The Father
Ma Rainey’s Black Bottom
News of the World
Tenet

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 22

EN İYİ KURGU

KAZANAN: Sound of Metal


DİĞER ADAYLAR
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 23

EN İYİ YAPIM TASARIMI

KAZANAN: Mank


DİĞER ADAYLAR
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
News of the World
Tenet

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi) - 24

JEAN HERSHOL İNSANLIK ÖDÜLÜ

Tyler Perry - Perry Vakfı
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