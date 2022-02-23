2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek

Oscar törenlerinin her geçen yıl git gide azalan reyting sorununa Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yeni bir çözüm düşündü. Buna göre, bazı kategorilerdeki ödüller canlı yayından önce verilecek.

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 10:47

2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek - 1

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek 2022 Ödülleri töreni, her geçen yıl azalan reytingleri yeniden ayağa kaldırmak, seyircinin ilgisini çekmek için yeni bir uygulamaya sahne olacak. Buna göre 27 Mart’ta ödüller açıklanırken 23 kategorinin hepsi canlı yayında sahiplerine verilmeyecek. 8 kategorideki ödüller, daha önceden sahiplerine verilecek ve bant kaydı, canlı yayın aralarına eklenecek.

2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek - 2

Oscar Ödülleri töreni, çok uzun sürmesi nedeniyle eleştiriliyor ve reytingleri de git gide düşüyor. Bu nedenle yapılacak değişikliğe göre kısa belgesel, kurgu, makyaj-saç, orijinal şarkı, prodüksiyon tasarımı, kısa animasyon, kısa canlı aksiyon ve ses ödülleri canlı yayından önce verilecek.

2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek - 3

Tören, değişikliklere uyum sağlamak için her zamankinden bir saat önce başlayacak. Konuşma olmayan ödül klipleri, canlı yayın aralarına serpiştirilecek.

Benzer yöntem, tiyatronun Oscar’ı olarak nitelendirilen Tony Ödülleri’nde uygulanmıştı.

2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek - 4

Oscar Akademisi, onur ödüllerini şimdiden yayından kaldırdı ve bu ödülleri başka bir gecede sunuyor.

Teknik dallardaki adaylara, ödüllerini törenden önce alacaklarının bilgisi de dün verildi.

2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek - 5

94 yıllık tarihi olan Oscar törenleri ABC kanalında hep reyting baskısına maruz kaldı. Geçen yılki törende, bir öncekine göre reytinglerde yüzde 51’lik düşüş olmuştu.  

2022 Oscar Ödülleri töreninde bazı ödüller önceden verilecek - 6

Oscar törenlerini düzenleyen Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2019’da pek çok teknik kategori ödülünü reklam aralarında vermişti.

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