7. Koğuştaki Mucize Fransa'da rekor kırdı

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, corona virüs nedeniyle sıkı karantina kurallarının uygulandığı Fransa'da son iki ayda dijital platformlarda en çok izlenen film oldu.

27.05.2020 - 10:10

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve çocuk oyuncu Nisa Sofia Aksungur’un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize dijital platformlar aracılığıyla yayınlandığı tüm ülkelerde ses getirmeye devam ediyor. 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını anlatan film,  Fransa’da 2 aylık karantina sürecinde en çok izlenen filmler listesinde ilk sırada yer aldı.
Fransa'daki rakamlar, Türkiye'de 2019'un en çok izlenen filmi olmasının yanı sıra, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi arasında giren 7. Koğuştaki Mucize'nin ilk başarısı değil.

Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Ortadoğu’da Türkiye’yle aynı anda gösterimde olan ilk Türk filmi unvanını taşıyan  7. Koğuştaki Mucize hakkında "Güzel film, siz izlediniz mi?" notu düşmüştü. 

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izledikten sonra "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" ifadelerini kullandı.
Aynı şekilde DJ Snake ve oyuncu Thalia da film hakkında övgü dolu ifadeler kullanan isimler arasında yer aldı.
Türkiye'de 2019'un en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize'de; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı film, vizyonda kaldığı 15 haftada 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu. 

7. Koğuştaki Mucize'nin konusu

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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