7. Koğuştaki Mucize'nin galasına ünlü akını
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı, Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur dışında İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip 7. Koğuştaki Mucize filmi ilk kez dün gece seyirciyle buluştu.
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İlk kez seyirciyle buluşan 7. Koğuştaki Mucize filminin galasına sanat ve iş dünyasından oldukça yoğun katılım vardı. Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş, Engin Öztürk, Pınar Deniz, Berk Cankat, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Kubilay Aka, Bestemsu Özdemir, Keremcem, Leyla Tanlar, Hilmicem İntepe ve Aytaç Uşun gibi isimlerin katıldığı galada seyirci zaman zaman kahkahalara boğulurken çoğu anda da gözyaşlarını tutamadı.
7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı izlenme rekoru kırdı (Tıkla izle)
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Film öncesinde gerçekleşen basın toplantısında başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, “Ekibin enerjisi ve hepimizin hikayeye inanması gerçekten acayip bir sinerji kattı işin içine. Bir umut, ve dayanışma hikayesi anlatıyoruz zaten ismi de 7. Koğuştaki Mucize. Sevdiğimiz bir iş yaptık. Sevdiğimiz insanlara ve çok güzel bir hikayeye denk geldik. Şimdi o heyecanı yaşamanın günü çünkü görücüye çıkıyoruz,” sözleriyle heyecanını paylaştı.
7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı izlenme rekoru kırdı (Tıkla izle)
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Yurdaer Okur ise duygularını şu sözlerle özetledi: Çok güzel bir hikayemiz var. Görmezden geldiğimiz dezavantajlı gibi lanse edilen insanların hikayesi. Bu filmin farkındalık yaratacağına inanıyorum. Seyircinin bu konuya çok duyarlı olduğunu da düşünüyorum. O yüzden merakla filmin etkisini bekliyorum.
7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı izlenme rekoru kırdı (Tıkla izle)
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Sarp Akkaya da filmle ilgili “Alışageldiğimiz insanların farklı insanlara olan yaklaşımını, farklı insanların alışageldiğimiz insanlara olan etkisini inceleyen, irdeleyen, onlara dokunan, farklılığın aslında bir keyif kattığını anlatmaya çalışan ve en önemlisi adalet duygusunu da sorgulayan bir film oldu” dedi.
7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı izlenme rekoru kırdı (Tıkla izle)
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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNDEN ANLAMLI DESTEK
Gala gecesinde, gelen misafirleri film gösterimi sonrasında anlamlı bir sürpriz bekliyordu. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon’un yer aldığı renkli elma şekeri sahnesine ve filmin geçtiği dönemin de ruhuna ithafen elma şekerleri dağıtıldı. Lanistar Media ve Motion Content Group, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile el ele vererek seyircileri gerçek anlamda bu mucizeye ortak etti. Hediye edilen her bir elma şekeri sayesinde TOG’un Dokuz Eylül Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştirdiği ‘Bir Kuş Olsam’ adlı 3-6 yaş tutukevinde kalma mecburiyetindeki 300’ü aşkın çocuğun hayatlarına dokunarak ihtiyaçları karşılandı. Bununla birlikte 120 gencin de proje masrafları sahiplenilmiş oldu. İşte galaya katılan ünlü isimlerden bazıları....
7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı izlenme rekoru kırdı (Tıkla izle)
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6Nebahat Çehre
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7Deniz Baysal
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8Aytaç Uşun
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9Bestemsu Özdemir ve Nail Gönenli
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10Can Gox
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11Engin Öztürk
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12Esra Erol
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13Hazal Subaşı
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14Hilmicem İntepe
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15İlker Aksum
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16Keremcem ve Gazel
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17Kubilay Aka
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18Leyla Tanlar
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19Meral Çetinkaya
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20Mustafa Kırantepe ve Cem Uslu
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21Oben Budak ve Pelin Akat
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22Özcan Deniz
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23Pelin Karahan ve Bedri Güntay
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24Perihan Savaş
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25Pınar Deniz ve Berk Cankat
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26Tolga Sarıtaş
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27Yıldıray Şahinler
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28Zeynep Demirel
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29Zeynep Tuğçe Bayat