7. Koğuştaki Mucize'nin galasına ünlü akını

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNDEN ANLAMLI DESTEK



Gala gecesinde, gelen misafirleri film gösterimi sonrasında anlamlı bir sürpriz bekliyordu. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon’un yer aldığı renkli elma şekeri sahnesine ve filmin geçtiği dönemin de ruhuna ithafen elma şekerleri dağıtıldı. Lanistar Media ve Motion Content Group, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile el ele vererek seyircileri gerçek anlamda bu mucizeye ortak etti. Hediye edilen her bir elma şekeri sayesinde TOG’un Dokuz Eylül Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştirdiği ‘Bir Kuş Olsam’ adlı 3-6 yaş tutukevinde kalma mecburiyetindeki 300’ü aşkın çocuğun hayatlarına dokunarak ihtiyaçları karşılandı. Bununla birlikte 120 gencin de proje masrafları sahiplenilmiş oldu. İşte galaya katılan ünlü isimlerden bazıları....

7. Koğuştaki Mucize'nin fragmanı izlenme rekoru kırdı (Tıkla izle)