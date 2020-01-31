92. Oscar adaylarına 100 bin dolarlık hediye çantaları

Zenginlik veya şöhretten bağımsız olarak her insan, bir hediyenin verdiği sevinci hak ediyor. Bu, Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızları için de geçerli. Milyonlarca dolarlık servetleri olsa da onlar için hazırlanan hediyelerle mutlu edilecekleri 2020 Oscar Ödülleri için geri sayım başladı.