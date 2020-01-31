92. Oscar adaylarına 100 bin dolarlık hediye çantaları

Zenginlik veya şöhretten bağımsız olarak her insan, bir hediyenin verdiği sevinci hak ediyor. Bu, Hollywood’un dünyaca ünlü yıldızları için de geçerli. Milyonlarca dolarlık servetleri olsa da onlar için hazırlanan hediyelerle mutlu edilecekleri 2020 Oscar Ödülleri için geri sayım başladı.
Türkiye saatiyle 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece düzenlenecek 92. Oscar Ödülleri’nde bir araya gelecek olan dünyanın en büyük yıldızları için özel hediye çantaları hazırlandı.
Adaylardan bazıları Oscar heykelciğini evine götürse de hiçbir aday törenden eli boş dönmeyecek. 92. Oscar Ödülleri’ne aday olan isimlere 100 bin dolar değerinde hediye çantaları verilecek.
Aralarında Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Joaquin Phoenix gibi isimlerin yer aldığı adaylar için yaklaşık 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da verilecek hediye çantanın içinde iç çamaşırından tatil biletine kadar birbirinden farklı ürünler var.
Çantalarda, John Thoman tarafından cama yapılmış kişisel portre; üzerinde yer alan sensörler sayesinde kalp atışı, göğüs kafesi hareketleri ve duruş bozukluklarını tespit edebilen akıllı sütyen (fotoğraftaki); lüks yatla seyahat, spa seyahat bileti, Hawaii’de beş gece konaklama, ipek kimono, pahalı güzellik ürünleri, altın vape kalemleri, hidrojen infüzyonlu su, sınırlı sayıda üretilen alkollü içecekler ve benzerleri yer alıyor.