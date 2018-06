ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain'in sır ölümü

1970'lerde kolejde okuduğu senelerde restaurantlarda çalışmaya başladı Culinary Institute of America'dan mezun oldu ve New York'da son derece prestijli restaurantları yönetti. 2000'li yılların başında, Times'da en çok satanlar listesine girecek olan, ilk yemek kitabını yazdı.

Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, The New Yorker'da "Bu Kitabı Okumadan Yemek Yemeyin" sloganıyla tanıtıldı. Food Network'den gelen teklifi değerlendirip televizyon programı yapmaya başladı.