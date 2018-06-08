ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain'in sır ölümü

1 Emmy ödüllü ABD'li şef yazar ve 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.

2 Anthony Bourdain, 'Parts Unknown' programını bir bölümü için Paris'te bulunduğu esnada yakın arkadaşı olarak bilienen Fransız şef Eric Ripert tarafından otel odasında ölü bulunduğu açıklandı.

3 Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef Türkiye’ye de defalarca gelmişti.

4 'Leezet ustası' olarak tanınan ünlü şef yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'da yaptığı bir gezi ile başladı.



Baba tarafı kökenleri Katolik, anne tarafı Yahudi olan bir ailede büyüdü. Din inancının olmadığına karar verdi. Kökenleri Avrupa'ya, Fransa kıyılarına dayanıyordu, dolayısıyla hayatı boyunca hep Avrupa'da keşif yapmak istedi. Yemeğe olan aşkını ilk kez küçükken Fransa'da geçirdikleri bir aile tatilinde, istiridye yediğinde keşfetti.

5 1970'lerde kolejde okuduğu senelerde restaurantlarda çalışmaya başladı Culinary Institute of America'dan mezun oldu ve New York'da son derece prestijli restaurantları yönetti. 2000'li yılların başında, Times'da en çok satanlar listesine girecek olan, ilk yemek kitabını yazdı.

6 Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, The New Yorker'da "Bu Kitabı Okumadan Yemek Yemeyin" sloganıyla tanıtıldı. Food Network'den gelen teklifi değerlendirip televizyon programı yapmaya başladı.

7 Hem gezi, hem yemek konulu şovunu Travel Channel'a taşıdı. 2011'de The Layover isimli yeni bir seriye başladı.

8 Her bölümde yeni bir şehri keşfettiği programda, her şehirde 1 ya da 2 gün konaklayarak 10 bölüm programı sürdürdü.

9 2012'de CNN'e geçerek, Anthony Bourdain: Parts Unknown'u yayınladı. Şov bünyesinde Amerika'dan çok Avrupa'nın kıyı şehirlerinin mutfak kültürlerine odaklandı.

10 Kullandığı 'agresif' dilden ve 'cinsel' içerikli göndermelerinden dolayı adı "gastronomi dünyasının kötü çocuğu"na çıktı.

11 Hayatında yediği en kötü yemekleri; nugget, yıkanmamış yaban domuzu rektumu ve fermente edilmiş köpek balığı olarak açıklar.

12 Amerikalıların haddinden fazla et yediğini savundu.

13 Veganlara her zaman saygı duyduğunu belirttir ama onların da dünya üzerinde yaşayan diğer tüm köy insanlarına ve üretimcilere saygısızlık ettiklerini savunur.

14 No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri affetmemiştir

15 Dünyaca ünlü gurme Mardin'de en beğendiği yemek olan kaburga dolmasının bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

16 Anthony Bourdain 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle uzun süre konuşulmuştu.

17 Ünlü İtalyan yönetmen ve aktris Asia Argento ile birlikte olan Bourdain, Argento ile programının geçtiğimiz yılki İtalya çekimlerinde tanışmıştı.