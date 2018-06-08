ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain'in sır ölümü
ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor... ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle çok konuşulan Bourdain, İstanbul'da dürüm ve ıslak hamburger Mardin'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı.
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1Emmy ödüllü ABD'li şef yazar ve 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.
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2Anthony Bourdain, 'Parts Unknown' programını bir bölümü için Paris'te bulunduğu esnada yakın arkadaşı olarak bilienen Fransız şef Eric Ripert tarafından otel odasında ölü bulunduğu açıklandı.
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Etnik mutfaklar üzerine de uzmanlığı olan ünlü şef Türkiye’ye de defalarca gelmişti.
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4'Leezet ustası' olarak tanınan ünlü şef yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'da yaptığı bir gezi ile başladı.
Baba tarafı kökenleri Katolik, anne tarafı Yahudi olan bir ailede büyüdü. Din inancının olmadığına karar verdi. Kökenleri Avrupa'ya, Fransa kıyılarına dayanıyordu, dolayısıyla hayatı boyunca hep Avrupa'da keşif yapmak istedi. Yemeğe olan aşkını ilk kez küçükken Fransa'da geçirdikleri bir aile tatilinde, istiridye yediğinde keşfetti.
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51970'lerde kolejde okuduğu senelerde restaurantlarda çalışmaya başladı Culinary Institute of America'dan mezun oldu ve New York'da son derece prestijli restaurantları yönetti. 2000'li yılların başında, Times'da en çok satanlar listesine girecek olan, ilk yemek kitabını yazdı.
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6Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, The New Yorker'da "Bu Kitabı Okumadan Yemek Yemeyin" sloganıyla tanıtıldı. Food Network'den gelen teklifi değerlendirip televizyon programı yapmaya başladı.
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7Hem gezi, hem yemek konulu şovunu Travel Channel'a taşıdı. 2011'de The Layover isimli yeni bir seriye başladı.
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8Her bölümde yeni bir şehri keşfettiği programda, her şehirde 1 ya da 2 gün konaklayarak 10 bölüm programı sürdürdü.
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92012'de CNN'e geçerek, Anthony Bourdain: Parts Unknown'u yayınladı. Şov bünyesinde Amerika'dan çok Avrupa'nın kıyı şehirlerinin mutfak kültürlerine odaklandı.
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10Kullandığı 'agresif' dilden ve 'cinsel' içerikli göndermelerinden dolayı adı "gastronomi dünyasının kötü çocuğu"na çıktı.
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11Hayatında yediği en kötü yemekleri; nugget, yıkanmamış yaban domuzu rektumu ve fermente edilmiş köpek balığı olarak açıklar.
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12Amerikalıların haddinden fazla et yediğini savundu.
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13Veganlara her zaman saygı duyduğunu belirttir ama onların da dünya üzerinde yaşayan diğer tüm köy insanlarına ve üretimcilere saygısızlık ettiklerini savunur.
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14No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri affetmemiştir
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15Dünyaca ünlü gurme Mardin'de en beğendiği yemek olan kaburga dolmasının bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.
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Anthony Bourdain 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle uzun süre konuşulmuştu.
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17Ünlü İtalyan yönetmen ve aktris Asia Argento ile birlikte olan Bourdain, Argento ile programının geçtiğimiz yılki İtalya çekimlerinde tanışmıştı.
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18Asia Argento, ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in tecavüzüne uğradığını açıklamış ve #MeToo hareketinin başlamasına vesile olmuştu.