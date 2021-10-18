Adele: Kimse sonsuza kadar müzik yapmamı istemez

Altı yıl aradan sonra Easy On Me ile müzik piyasasına giriş yapar Adele sonsuza kadar şarkı üretmeyeceğini söyledi. En çok kazanan kadın şarkıcılardan biri olan İngiliz sanatçı "Kimse 95 yaşıma bastığımı ya da mızmızlanırkenken beni duymak istemez" dedi.

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19 Kasım’da piyasaya çıkacak 30 isimli albümünün ilk şarkısı Easy On Me'ı yayımlanyan Adele, müzik endüstrisindeki geleceği hakkında konuştu ve sonsuza kadar şarkı üretmeyeceğini söyledi.

33 yaşındaki şarkıcı BBC Radio 1’dan Greg James’e verdiği röportajda "Bunu sonsuz kadar yapmayacağım ve yapmak da istemiyorum. Başkaları da sonsuza kadar müzik yapmamı istemez" dedi.

Programın sunucusu James dinleyicilerin muhtemelen sonsuza kadar onun parçalarını dinlemek isteyebileceğini söylediğindeyse Adele "Kimse 95 yaşıma bastığımı ya da mızmızlanırken veya arka arkaya sigara içerken beni duymak istemez" diye konuştu.



Independent Türkçe'nin aktardığına göreyse röportajın bir başka noktasında Adele en yakın arkadaşlarının Easy On Me’yi dinlediklerinde hiç etkilenmediklerini söyledi.

Adele "En yakın üç arkadaşıma yazarken Easy On Me’yi söylediğim ufak bir parçayı gönderdim. Ve içlerinden biri şarkıdan hoşlanmadı, bir diğeriyse, 'Eh evet, yine de denemeye devam et' dedi. Sonuncusu da, 'Çalışmakla meşgulüm' dedi. Yani bunlar benim için mükemmel cevaplardı.





Ünlü müzisyen boş zamanlarında genelde müzik yapmadığı için pek çok arkadaşının ve menajerinin "Seni yeniden şarkı söylerken dinlemek güzel" diye tepki verdiğini belirtti.