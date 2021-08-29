Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı

29.08.2021 - 08:59
Bu akımların; televizyon dizileri, film, müzik, moda, estetik, yemek, dil, turizm gibi çıktığı ülkelere ait ve aynı zamanda modern unsurlara sahip içeriklerin melez karışımlarının metalaştırılarak sunulmasıyla kendine özgü tüketim kalıpları üretttiği vurgulandı.
Bakanlığın değerlendirmesinde “Böylece birbirinden çok farklı ülke, millet, kültür, dil ve din farklılığına sahip olan küresel popüler akımların hayranları, gündelik hayatlarında ortaklaşa tükettikleri popüler ürünler sayesinde ortak bir yaşam tarzına sahip olmuştur” denildi.
ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜLECEK
Zararlı içeriklerin sosyal medyada yayılmadan kaldırılması/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye’de temsilciliği bulunan sosyal medya yer sağlayıcıları (Twitter, Youtube, Instagram, Facebook vb.) ile toplantı gerçekleştirmek üzere irtibata geçildi. Bu süreç devam ediyor.
MAHREMİYET EĞİTİMİ
Çocukların kendi özel alanının farkında olma ve sanal alemde de mahremiyetini koruyabilme becerisinin geliştirilmesi için bakanlığa bağlı özel kuruluş (Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü) personeline ve buralardan hizmet alan ailelere, “mahremiyet eğitimleri” veriliyor.
Çocukları gerçek oyun ve oyuncaklar ile buluşturmak amacıyla Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile iş birliği içinde “Hediye Karavanı” Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dolaştırılıyor. Çocuklara, parmak taş, dokuztaş ve mangala gibi geleneksel oyun setlerinin bulunduğu hediye paketleri ulaştırılıyor.