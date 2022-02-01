Alice Müzikali geri dönüyor

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen Alice Harikalar Diyarında 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Provalara başlayan oyuncular mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 14:22

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İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından tekrar perde açmaya hazırlanıyor.

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Müzikalin oyuncuları heyecanlarını sosyal medyadan paylaştı. Instagram'da provalardan fotoğraflar paylaşan ve müzikalde 'Tavşan' rolünü canlandıran Enis Arıkan, "Alice geri dönüyor,
Of çok mutluyuz" yazdı.

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Alice karakterine hayat veren ise dans provalarından kareler paylaşarak şu mesajı paylaştı:

"Gün sonu… Duyanlara duymayanlara!! @alicemuzikali başlıyor. Gelsenize… Biz hazır olmak üzereyiz…"

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Müzikal, 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Müzikalde Serenay Sarıkaya Alice karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolünde yer alıyor.

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"Alice" müzikalinin yıldız oyuncu kadrosu Gece Gündüz'de... (Habere git)

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