Alice Müzikali geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 14:22
İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından tekrar perde açmaya hazırlanıyor.
Müzikalin oyuncuları heyecanlarını sosyal medyadan paylaştı. Instagram'da provalardan fotoğraflar paylaşan ve müzikalde 'Tavşan' rolünü canlandıran Enis Arıkan, "Alice geri dönüyor,
Of çok mutluyuz" yazdı.
Alice karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya ise dans provalarından kareler paylaşarak şu mesajı paylaştı:
"Gün sonu… Duyanlara duymayanlara!! @alicemuzikali başlıyor. Gelsenize… Biz hazır olmak üzereyiz…"
Müzikal, 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Müzikalde Serenay Sarıkaya Alice karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolünde yer alıyor.