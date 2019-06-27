Avengers: Endgame'in çocuk oyuncusu: Lütfen beni aşağılamayın
ntv.com.tr
Avengers: Endgame filminin çocuk yıldızı Lexi Rabe, sosyal medyadan kendisine ve ailesine yönelik aşağılayıcı ifadelerden duyduğu rahatsızlığı bir paylaşımla dile getirdi: Lütfen beni ve ailemi aşağılamayın, ben daha 7 yaşındayım.
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Lexi Rabe, henüz yedi yaşında bir çocuk ama internet üzerinden yapılan hakaret içeren yorumlarla mücadele ediyor.
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Avengers: Endgame filminde Robert Downey Jr’ın canlandırdığı Tony Stark karakterinin kızını oynayan Rabe, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile hayranlarından kendisini ve ailesini rahatsız etmemelerini istedi.
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Küçük oyuncu, yayınladığı videoda, “Ben daha 7 yaşındayım. Lütfen ailemi ve beni aşağılamayın” dedikten sonra “Sizi seviyorum” sözüyle videoyu bitirdi.
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Küçük oyuncunun videosunun altına mesaj yazan annesi, “Lütfen fikirlerinizi kendinize saklayın. Lexi özgür dünyada büyüyebilsin. O normal bir insan olarak yetişiyor ve daha bir çocuk” ifadesini kullandı.
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Küçük oyuncunun annesi, bir başka paylaşımında, Robert Downey Jr’ın, hayranlarından Lexi’nin Instagram sayfasına saldırmayı kesmelerini istediği görseli yayınladı.