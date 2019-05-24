Banksy, kaçak katıldığı Venedik Bienali'nden kovuldu
Herkesin bildiği ama kimsenin tanımadığı dünyanın en ünlü sokak sanatçısı Banksy, Venedik’te polis tarafından kovuldu. Venedik Sanat Bienali’nin başladığı günlerde, Bienal'e hiç davet edilmemiş olmasına da atıfla sokakta bir resim tezgahı kuran Banksy, Venedik polisi tarafından izni olmadığı gerekçesiyle kovuldu.
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1Venedik halkını isyan ettiren devasa turist gemilerinin lagünden geçişini yağlı boya tablo resimlerle yorumlayan Banksy, yine gizemli kimliğini koruyarak olan biteni Instagram üzerinden bir video ile paylaştı.
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2Banksy, Venedik’in ünlü San Marco meydanından kovuluşunu “Venedik Bienali’ndeki tezgahımda sergilerken. Dünya’nın en büyük ve prestijli sanat etkinliği olmasına rağmen, nedense, hiç davet edilmedim” yorumuyla paylaştı.
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Videonun sonunda iki polis memurunun izinsiz olduğu gerekçesiyle San Marco Meydanı'ndaki tezgahı kaldırtması görülüyor.
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4Polislerden biri Banksy'ye "Ya izniniz olması lazım ya da buradan gitmek zorundasınız. Burada kalamazsınız" diyor. Banksy tezgahını toplayarak ayrılırken Venedik'in kanallarından birindeki dev bir yolcu gemisinin önünden geçiyor. Yaklaşık 10 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı graffiti'lerle tanınan ve "Banksy" ismini kullanan sanatçı gerçek kimliğini gizlemeyi tercih ediyor.
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'Gerilla sanatçı' eserlerinde savaş, çevre, insan hakları ve tüketim çılgınlığını konularını işliyor.
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Banksy bir süre önce müzayedede satılan Balonlu Kız eserinin kağıt öğütücüsünde yok edilmesi ile adından çokça söz ettirmişti. Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 1 milyon 250 bin dolara satılan eserin kendi kendini imha etmesi "Tam da Banksy'e yakışır bir hareket" diye değerlendirilmişti.