Banksy, Reading Cezaevi duvarındaki eserin kendisine ait olduğunu duyurdu

Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy, Reading Hapishanesi’nin duvarında sabah ortaya çıkan Hapishaneden kaçış temalı eserin kendisine ait olduğunu duyurdu.

Abone ol Paylaş









06.03.2021 - 14:11





İngiltere’deki Reading Hapishanesi’nin duvarında sabah ortaya çıkan Hapishaneden kaçış temalı resim dikkat çekti. Resmi görmek isteyen pek çok kişi, eski hapishanenin önüne gidip fotoğraf çekti. Eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bournemouth Sanat Üniversitesi'nden Banksy uzmanı Prof Paul Gough, eseri yapan kişinin Banksy olmasa bile "Bunu yapabilmesi için o kişinin iyi bir kopyacı olması gerekir" dedi. Çok geçmeden Banksy , Instagram hesabından eseri yaptığı anlardan görüntüler paylaştı.

Ressam Bob Ross'un programından bir bölümün üzerine yerleştiren görüntülerin sonunda polislerin eseri ilk kez gördüğü an da yer alıyor.





Eserde mahkûma benzeyen bir kişinin daktiloya bağlı yatak örtüleriyle hapishaneden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Yatak örtüleri daktiloya yaklaştıkça kağıda dönüşüyor.

Birçok kişi, eserdeki kişinin 1895-1897 Reading Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oscar Wilde olabileceği yorumunu yaptı. Wilde, en tanınan eserlerinden Reading Zindanı Baladı şiirini bu cezaevinde yazmıştı.

Wilde'ın "Kulak verin sözlerime iyice,/ Herkes öldürebilir sevdiğini/ Kimi bir bakışıyla yapar bunu,/ Kimi dalkavukça sözlerle,/ Korkaklar öpücük ile öldürür, /Yürekliler kılıç darbeleriyle!" dizeleri bu eserde yer alır.









Kampanyacılar, 2013'te kapatılan Reading Cezaevi'nin konutlara değil de bir sanat merkezine verilmesi için uzun süredir kampanyalar yürütüyor.