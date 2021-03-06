Banksy, Reading Cezaevi duvarındaki eserin kendisine ait olduğunu duyurdu

İngiltere’deki Reading Hapishanesi’nin duvarında sabah ortaya çıkan Hapishaneden kaçış
temalı resim dikkat çekti. Resmi görmek isteyen pek çok kişi, eski hapishanenin önüne gidip fotoğraf çekti. Eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışma konusu oldu. Bournemouth Sanat Üniversitesi'nden Banksy uzmanı Prof Paul Gough, eseri yapan kişinin Banksy olmasa bile "Bunu yapabilmesi için o kişinin iyi bir kopyacı olması gerekir" dedi. Çok geçmeden Banksy
, Instagram hesabından eseri yaptığı anlardan görüntüler paylaştı.