Banksy’den sağlıkçılara destek

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, pandeminin ilk dalgası sırasında Southampton Hastanesi’nin duvarına yaptığı Game Changer (Çığır Açan) isimli eserini sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkarıyor.

09.03.2021 - 08:39

Banksy’den sağlıkçılara destek - 1

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin corona virüs salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde hazırladığı Game Changer (Çığır Açan) adlı eserin açık artırmada  2.5-3.5 milyon pound (26.5-37 milyon lira) arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Banksy, bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor. 

Banksy’den sağlıkçılara destek - 2
Hastanenin acil bölümünde asılı olan tablo 23 Mart’ta açık artırmaya çıkacak ve elde edilen gelir Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne fon olarak aktarılacak.

Banksy’den sağlıkçılara destek - 3
Müzayede şirketi Christie’s, tablonun ‘umudun resmi’ olduğunu belirterek, dünya çapında pandemiyle ön saflarda mücadele edenlere bir saygı ve hayranlık duruşu olarak nitelendirdi.


Banksy’den sağlıkçılara destek - 4
Banksy, resim armağan ettiği hastane çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş ve şu sözleri yazmıştı: "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Umarım bu resim siyah beyaz olmasına rağmen mekanı biraz olsun renklendirir."
Banksy’den sağlıkçılara destek - 5

Banksy son olara İngiltere’deki Reading Hapishanesi’nin duvarı çizdiği Hapishaneden kaçış temalı eseriyle gündemdeydi.

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