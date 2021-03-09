Banksy’den sağlıkçılara destek

09.03.2021 - 08:39
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin corona virüs salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde hazırladığı Game Changer (Çığır Açan) adlı eserin açık artırmada 2.5-3.5 milyon pound (26.5-37 milyon lira) arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Banksy, bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor.
Banksy son olara İngiltere’deki Reading Hapishanesi’nin duvarı çizdiği Hapishaneden kaçış temalı eseriyle gündemdeydi.