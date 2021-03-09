Banksy’den sağlıkçılara destek

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy' nin corona virüs salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde hazırladığı Game Changer (Çığır Açan) adlı eserin açık artırmada 2.5-3.5 milyon pound (26.5-37 milyon lira) arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Banksy, bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor.

Müzayede şirketi Christie’s, tablonun ‘umudun resmi’ olduğunu belirterek, dünya çapında pandemiyle ön saflarda mücadele edenlere bir saygı ve hayranlık duruşu olarak nitelendirdi.

Banksy, resim armağan ettiği hastane çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş ve şu sözleri yazmıştı: "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Umarım bu resim siyah beyaz olmasına rağmen mekanı biraz olsun renklendirir."