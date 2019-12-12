Banksy’nin eserine saldırı

O esnada olay yerinde bulunan The Unseen Scene adlı derginin editörü Darren Hawkins, yaşananları şöyle anlattı; “Polis bölgedeydi ve eseri koruyabilmek için barikat kurmuştu. Bir adam çıktı ve ‘Duvara ismimi yazacağım’ dedi. Kışkırtmaya çalışıyordu. Kalabalık muralın etrafında birleşerek onu korumaya ve adamı vazgeçirmeye çalıştı. ‘Aptal olma’ dedik ona. Herkes şaka yaptığını düşündü. Ama 30 saniye sonra gerçekten de barikatı aştı ve çok hızlı bir şekilde ren geyiklerine spreyle kırmızı burunlar kondurdu.”