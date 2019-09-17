Banksy'nin Geri Evrilmiş Parlamento tablosu için rekor beklentisi
İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiliz parlamentosunu şempazelerle dolu resmettiği eseri Devolved Parliament (Geri Evrilmiş Parlamento) Brexit kaosu sırasında satılacak. Eserin 2 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor
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Britanya'da siyasetçiler Brexit açmazından bir çıkış yolu ararken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Avam Kamarası'nı şempanzelerle dolu bir şekilde gösteren eseri Londra'da açık arttırmaya çıkartılacak. Brexit terimi ortaya çıkmadan önce, 2009 yılında yapılan resmin Sotheby's açık arttırma salonunda yaklaşık 2 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.
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2Devolved Parliament (Geri evrilmiş Parlamento) isimli eserde Avam Kamarası'nın sıralarında milletvekilleri yerine şempanzelerin oturduğu görülüyor. Eser, Banksy'nin bilinen en büyük tuval çalışması olma özelliğini taşıyor. İlk kez 2009'da Bristol Müzesi'nde sergilenen eser, 28 Ekim'de tekrar serğilendikten sonra 3 Ekim'de satışı sunulacak.
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3Ancak Banksy'nin eserlerinin para ile satılmasını onaylamadığı biliniyor. Geçen yıl Banksy'nin açık arttırmaya çıkarılan Balonlu Kız (Girl With Balloon) eseri kendini yok etmişti.
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4Gizemli sanatçı daha önce eseriyle ilgili olarak Instagram hesabından "Ben bunu on yıl önce yapmıştım. Bristol Müzesi Brexit gününde yeniden gösterdi. Şimdi gülüyorum ama bir gün hiç kimse bunun sorumlusu olmayacak" paylaşımında bulunmuştu.
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5Banksy'nin çok konuşulan eserlerinden bazıları...
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