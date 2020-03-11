Ben Affleck: Batman’e olan tutkumu kaybettim

ntv.com.tr 11.03.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 12:05
Ünlü oyuncu Ben Affleck, 25 Haziran 2021’de gösterime girecek olan yeni Batman filminde rol almayacak.
Affleck, ilk kez 2016’da Batman v Superman: Dawn of Justice’te, daha sonra 2016’da Suicide Squad filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de Batman olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Affleck, Batman kostümünü giymenin artık kendisine heyecan vermediğini hissedince rolü bıraktığını açıkladı.
47 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Batman v Superman’i çok sevdim, kostümü giymeyi gerçekten sevdim ve seste dijital dönüştürme benim için çok ilginçti. İyi zaman geçirdim” diye konuştu.
"ROLÜ BIRAKMANIN ZAMANI GELMİŞTİ"
“Ben artık o defteri kapattım” diyen Affleck, kendisinden gelecek filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenmesinin istendiğini belirtti.
Affleck, “Ancak ben heves ve tutkumu kaybettim. Bu rol, hayalini gerçekleştirmek isteyen bir başkası tarafından üstlenilmeliydi. Benim için farklı bir şeydi ve artık rolü bırakmanın zamanı gelmişti” diye konuştu.
Yeni Batman üçlemesinde Affleck yerine Batman rolünü Robert Pattinson üstlenirken, yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor. Filmin çekimlerine ocak ayında başlandı.
Geçtiğimiz ay, Pattinson’un Batman kostümüyle ilk görüntüsü yayınlanmıştı. Filmde Pattinson’un yanı sıra Andy Serkis, Zoë Kravitz, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright ve Colin Farrell de rol alıyor.
Ekim ayında Esquire dergisine röportaj veren Pattinson, filmde rol almasıyla ilgili konuşurken, “Bir tür çılgınlık” ifadesini kullanmıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, “Bu rolü almamın gerçekçiliği benim düşüncemden çok uzaktı. Nasıl aldım gerçekten anlamıyorum” demişti.