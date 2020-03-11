Ben Affleck: Batman’e olan tutkumu kaybettim

"ROLÜ BIRAKMANIN ZAMANI GELMİŞTİ"

“Ben artık o defteri kapattım” diyen Affleck, kendisinden gelecek filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenmesinin istendiğini belirtti.

Affleck, “Ancak ben heves ve tutkumu kaybettim. Bu rol, hayalini gerçekleştirmek isteyen bir başkası tarafından üstlenilmeliydi. Benim için farklı bir şeydi ve artık rolü bırakmanın zamanı gelmişti” diye konuştu.