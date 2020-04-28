Berlin Duvarı'nda Donald Trump ve Xi Jinping'in maskeli grafitisi

Trump, virüsü “Çin virüsü” olarak isimlendirmesi eleştirilere yol açmıştı. Bir basın toplantısında kendisine “Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz?” diye soran gazeteciye Trump, “Çünkü Çin'den geliyor” şeklinde yanıt vermişti.