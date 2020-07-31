Breaking Bad 21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Vince Gilligan tarafından yaratılan Breaking Bad, 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White'ın geçimini sağlamak için yasa dışı yola girme hikayesini konu ediniyor.

Maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte uyuşturucu hap üretme işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar.