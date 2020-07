Breaking Bad 21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Breaking Bad, toplam 11 bin 429 oy alarak, oyların yüzde 50,8'lik kısmına sahip oldu. Dizi, milyonlarca hayranı buluna Game of Thrones'u geride bırakarak birinci seçildi. Game of Thrones, oyların yüzde 49,2'sini aldı.

Oylamada Game of Thrones dizisi The Wire'ı geride bıraktı. The Office, Black Mirror, Peaky Blinders, Stranger Things ve Mad Men oylamada yer alırken, bazı dizi seyircileri ankette The Big Bang Theory'nin yer alamamasını yadırgadığını belirtti.