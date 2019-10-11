El Camino: A Breaking Bad Movie hakkında bilinenler

Breaking Bad'in finalinden sonra en merak edilen konulardan bir tanesi de Bryan Cranston'ın hayat verdiği Walter White karakterinin yaşayıp yaşamadığıydı. Breaking Bad’i dizi dünyasına kazandıran ve filmin yazarlığıyla birlikte yönetmenliğini de üstlenerek filmle ilgili endişeleri sonlandıran Vince Gilligan daha önce bu sorunun cevabını The Rich Eisen Show’da kesin olarak verdi: Walter White öldü. Bu resmi ölüm ilanına rağmen Bryan Cranston’ın El Camino: A Breaking Bad Movie'de yer alacağının resmi olarak açıklanmasıyla dizi hayranları rahat bir nefes aldı.

Breaking Bad filmi El Camino'dan yeni tanıtım (Tıkla izle)