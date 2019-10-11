El Camino: A Breaking Bad Movie hakkında bilinenler
Televizyon tarihinin en çok sevilen dizileri arasında gösterilen Breaking Bad'in film uyarlaması El Camino: A Breaking Bad Movie bugün Netflix'te yayınlandı. İşte kadrosunda Krysten Ritter, Betsy Brandt, Dean Norris, Giancarlo Esposito, Jesse Plemons, RJ Mitte, Steven Michael Quezada, Lavell Crawford ve Max Arcinieg gibi isimlerin olduğu film hakkında bilinenler...
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Filmin yapımcısı ve başrolü Aaron Paul, “Bir hikaye olduğunu keşfettim ve bu Jesse’nin hikayesi, bu filmin konusu hayatta kalmak.” diyerek açıkladığı 2 saat 2 dakikalık El Camino: Bir Breaking Bad Movie bugün (11 Ekim 2019) Netflix'te yayına girdi.
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El Camino: A Breaking Bad Movie, Breaking Bad sonrası Jesse Pinkman’ın federallerden kaçış serüveni anlatılıyor. Breaking Bad’de gösterdiği performans ile Emmy ödülü kazanan Aaron Paul, filmde yeniden Jesse Pinkman rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.
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Breaking Bad'in finalinden sonra en merak edilen konulardan bir tanesi de Bryan Cranston'ın hayat verdiği Walter White karakterinin yaşayıp yaşamadığıydı. Breaking Bad’i dizi dünyasına kazandıran ve filmin yazarlığıyla birlikte yönetmenliğini de üstlenerek filmle ilgili endişeleri sonlandıran Vince Gilligan daha önce bu sorunun cevabını The Rich Eisen Show’da kesin olarak verdi: Walter White öldü. Bu resmi ölüm ilanına rağmen Bryan Cranston’ın El Camino: A Breaking Bad Movie'de yer alacağının resmi olarak açıklanmasıyla dizi hayranları rahat bir nefes aldı.
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Filmde Breaking Bad evrenindeki birçok karakterin geçmişine (flashback) dönüş yapılacak. Bu sayede Walter White son kez de olsa Albuquerque sokaklarında seyirci karşısına çıkacak. Üstelik bu karakterler arasında, Jesse’nin ekibinden Badger ve Skinny Pete de var.
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Breaking Bad’de daha önce gördüğümüz Badger (Matt Jones) ve Skinny Pete (Charles Baker) karakterleri fragmanda da gözüküyorlar. Fragmana göre Jesse’nin kaçış sonrası ilk durağı Skinny Pete oluyor. Daha sonra Badger’ı da görüyoruz. İki karakter de Jesse’nin arkadaşı ve onun iyiliğini düşünüyorlar.
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El Camino filminin fragmanlarında Jesse’nin White Supremacist çetesinden kaçarken kullandığı araba görülüyor. Yani filmde muhtemelen bu kaçışta görünmeyen yerleri de görebiliriz. Jesse’nin kullandığı 1978 model Chevrolet El Camino, çete lideri Uncle Jack’in yeğeni Todd’a aitti.
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Ayrıca bu sahne Netflix'in Türkiye fragmanına sansür uygulandığı iddiasıyla gündeme geldi. Netflix, ise tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebildiğini açıkladı. Fragmanda sigara sahnesinin değiştirildiği anlaşıldı.
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Jonathan Banks, bu seneki Emmy ödüllerinde El Camino: A Breaking Bad Movie'de rol alacağını söyleyerek sevilen bir diğer karakter Mike Ehrmantraut'un filmde olacağını müjdeledi. Ancak Ehrmantraut dizinin 5. sezonunda hayatını kaybetmişti. Bu da Albuquerque’ün ihtiyar delikanlısının geçmişe dönüş listesine ekliyor.
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Yönetmen Vince Gilligan filmi "Memleketime gitmek ve dejavu yaşamak gibi ama aynı zamanda yeni ve taze bir şey" olarak özetliyor.