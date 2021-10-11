Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum

Britney Spears "Kızın araftan çıkıp bir karar vermesi gerekiyor. Onu öldürenleri selamlamak ya da yepyeni bir hayat yaratmak. Artık aynasına ihtiyacı yok. Belirli duaları sürekli zikrederek artık korkmaması ve araftan çıkması için ona içgörü ve hediye veren bir geçiş buldu ama diğer tarafa geçtiğinde yaptığı şeyleri HAYAL GÜCÜNE bırakacağım. Adını yeniden yazmayı öğrenmenin yanında⁣" dedi.