Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum

Kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı vasilik davasını kazanan Britney Spears, travma ve acı yüzünden arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazdığını duyurdu.

Haberler 11.10.2021 - 07:22

Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum - 1
Babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, Instagram hesabından paylaştığı gölden çıkan ve kalem tutan siyah beyaz bir el fotoğrafıyla (temsili) kitap hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum - 2
Spears, duyurusunda "Öldürülmüş bir kız hakkında kitap yazıyorum. Fakat bu kızın hayaleti travma ve acı yüzünden arafta kalmış ve alışık olduğu dünyaya nasıl döneceğini bilmiyor" dedi. 

Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum - 3
39 yaşındaki şarkıcı kitabın konusuyla ilgili "Üç yıl boyunca arafta kaldıktan sonra varoluşu için aynasındaki yansımasından güç bulan bir hayalet. Güvenebileceği kimsesi yok ama bir şey oluyor ve ailesinin bulunduğu dünyaya nasıl geçeceğini çözüyor" diye yazdı.
Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum - 4

Yaşadığı sürece göndermede bulunduğu tahmin edilen şarkıcı hikayenin kahramanıyla ilgili bilgi verdi. 

Britney Spears: Arafta kalmış bir hayalet hakkında kitap yazıyorum - 5

Britney Spears "Kızın araftan çıkıp bir karar vermesi gerekiyor. Onu öldürenleri selamlamak ya da yepyeni bir hayat yaratmak. Artık aynasına ihtiyacı yok. Belirli duaları sürekli zikrederek artık korkmaması ve araftan çıkması için ona içgörü ve hediye veren bir geçiş buldu ama diğer tarafa geçtiğinde yaptığı şeyleri HAYAL GÜCÜNE bırakacağım. Adını yeniden yazmayı öğrenmenin yanında⁣" dedi.

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