Cannes Film Festivali’nde corona etkisi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran corona virüs, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali‘ni de etkileyebilir. Corona salgınının önüne geçmek için 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini yasaklayan Fransa hükümeti, bu yasağı 31 Mayıs’a kadar uzattı. Böylelikle festival tarihinde ertelemeye gidilmesi gündeme geldi.

Cannes Film Festivali sözcüsü ise, hem Cannes Film Festivali’nde hem de festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Market’te aynı anda tek bir yerde 5 bin kişinin bir araya gelmediğini, bu yüzden bu yasağın festivali etkilemeyeceğini belirtti.