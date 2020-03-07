Cannes Film Festivali’nde corona etkisi

Dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleşen kırmızı halı geçidi ve ödül töreni corona paniğinden etkilenebilir. Corona salgını nedeniyle Fransa hükümetinin 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini 31 Mayıs’a kadar yasaklaması, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali’nin ertelenmesine neden olabilir.

07.03.2020 - 11:52

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran corona virüs, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali‘ni de etkileyebilir. Corona salgınının önüne geçmek için 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini yasaklayan Fransa hükümeti, bu yasağı 31 Mayıs’a kadar uzattı. Böylelikle festival tarihinde ertelemeye gidilmesi gündeme geldi.

Cannes Film Festivali sözcüsü ise, hem Cannes Film Festivali’nde hem de festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Market’te aynı anda tek bir yerde 5 bin kişinin bir araya gelmediğini, bu yüzden bu yasağın festivali etkilemeyeceğini belirtti.

Ancak bu yasak kararıyla birlikte yerel yönetimlere gerekli gördükleri takdirde 5 bin kişiye ulaşmayan etkinlikleri de yasaklamaya yetkisinin verilmiş olması, Cannes Film Festivali’nin de bu karardan etkilenebileceğini gösteriyor. Bu noktada festivali gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararı Cannes şehrinin yönetimine bağlı.

Fransa’da bugüne dek dört kişi corona sebebiyle hayatını kaybederken, 285 kişi de virüsten etkilendi.

Televizyon dünyasının en önemli buluşma noktaları arasında yer alan ve bu ay sonunda Cannes’da düzenlenmesi planlanan MipTV iptal edilirken, Canneseries festivali de ertelenmek zorunda kaldı. Aynı şekilde Series Mania’nın da ertelenmesinin söz konusu olduğu konuşuluyor.

Tüm dünyada korkuya neden olan corona virüs, sinema dünyasında etkisini hissettiriyor. No Time to Die gibi yüksek bütçeli filmlerin gösterimleri ertelenirken Çin ve İtalya gibi corona virüsün görüldüğü ülkelerde çekilmesi planlanan pek çok filmin prodüksiyonu sekteye uğradı. Kapalı alanlardan uzak kalma eğilimi nedeniyle gişe rakamlarında ciddi düşüşler gerçekleşti.

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