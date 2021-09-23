Cary Fukunaga: Sean Connery'nin canlandırdığı James Bond aslında bir tecavüzcüydü

ntv.com.tr 23.09.2021 - 15:02
Daniel Craig'in beşinci ve son kez başrolde yer aldığı 25'inci James Bond filmi No Time To Die’ın (Ölmek İçin Zaman Yok) yönetmeni Cary Fukunaga, 1965 yapımı Bond filmi Thunderball hakkında konuştu. Yönetmen, 007 kod adlı ajanın tanıştığı, Molly Peters tarafından canlandırılan hemşire Patricia Fearing ile sahneleri hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı.
"SEAN CONNERY’NİN JAMES BOND’U ASLINDA BİR TECAVÜZCÜYDÜ"
Fukunaga, “Sean Connery tarafından canlandırılan James Bond bir tecavüzcüydü. Kadın 'Hayır, hayır, hayır' derken, o 'Evet, evet, evet' diyordu" şeklinde konuştu.
Yönetmen Fukunaga, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, kendisinin çektiği No Time To Die'daki kadın karakterleri güçlendirdiklerini, kadınlara eşitlik sağladıklarını söyledi.
FİLMDE BAHSEDİLEN SAHNE
Thunderball filminde James Bond, hemşire Patricia ile tanışır. Hemşire onun tekliflerini reddeder ve Bond'a işini kaybedeceğinden dolayı patronuna bir şey söylememesi için yalvarır. Bond'un verdiği cevap ise "Sanırım sessizliğimin bir bedeli olabilir" şeklindedir.
"RAHATSIZ EDİCİ"
Sahneyi özellikle ‘rahatsız edici' olarak nitelendiren Oklahoma Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Doç. Dr. Lisa Funnell, bir blog yazısında şunları yazdı:
“Popüler kültürde James Bond, cinsel çekiciliği ve kadınları cezbetme yeteneği ile tanınır. Thunderball'daki bu sahne ise Connery'nin Bond'unu, onun profesyonel ve kişisel hedeflerine eşlik eden aldatma, tehdit ve cinsel şiddet kullanımıyla hatırlamamızı sağlıyor."
YENİ BOND FİLMİ 1 EKİM'DE GELİYOR
1 Ekim'de vizyona girecek olan No Time to Die'da aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim insanının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.