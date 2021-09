Cary Fukunaga: Sean Connery'nin canlandırdığı James Bond aslında bir tecavüzcüydü

Daniel Craig'in beşinci ve son kez başrolde yer aldığı 25'inci James Bond filmi No Time To Die’ın (Ölmek İçin Zaman Yok) yönetmeni Cary Fukunaga, 1965 yapımı Bond filmi Thunderball hakkında konuştu. Yönetmen, 007 kod adlı ajanın tanıştığı, Molly Peters tarafından canlandırılan hemşire Patricia Fearing ile sahneleri hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı.