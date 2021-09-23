Cary Fukunaga: Sean Connery'nin canlandırdığı James Bond aslında bir tecavüzcüydü

"RAHATSIZ EDİCİ"

Sahneyi özellikle ‘rahatsız edici' olarak nitelendiren Oklahoma Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Doç. Dr. Lisa Funnell, bir blog yazısında şunları yazdı:

“Popüler kültürde James Bond, cinsel çekiciliği ve kadınları cezbetme yeteneği ile tanınır. Thunderball'daki bu sahne ise Connery'nin Bond'unu, onun profesyonel ve kişisel hedeflerine eşlik eden aldatma, tehdit ve cinsel şiddet kullanımıyla hatırlamamızı sağlıyor."