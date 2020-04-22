Chris Hemsworth: Thor: Love and Thunder okuduğum en iyi senaryo

36 yaşındaki oyuncu yönetmen koltuğunda Taika Waititi'nin oturacağın film için "Yıllardır okuduğum en iyi senaryo. En aşırı ve en iyi haliyle bu Taika'ya ait. Eğer okuduğum versiyon çekilecek olan olursa fazlasıyla çılgınca olacak demektir" dedi.