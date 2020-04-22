Chris Hemsworth: Thor: Love and Thunder okuduğum en iyi senaryo

Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth 2022'de seyirciyle buluşacak Thor: Love and Thunder'ın yıllardır okuduğu en iyi senaryoya sahip olduğunu ve bu haliyle çekilirse çılgın bir film olacağını söyledi.

22.04.2020 - 07:28

Star Trek filmiyle sinema dünyasına adım atan ancak Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Thor karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Chris Hemsworth, 18 Şubat 2022'de vizyona girecek Thor: Love and Thunder filmi hakkında konuştu.

 

36 yaşındaki oyuncu yönetmen koltuğunda Taika Waititi'nin oturacağın film için "Yıllardır okuduğum en iyi senaryo. En aşırı ve en iyi haliyle bu Taika'ya ait. Eğer okuduğum versiyon çekilecek olan olursa fazlasıyla çılgınca olacak demektir" dedi.

 

Taika Waititi de Marvel'in en çok merak edilen projeleri arasında olan film için geçtiğimiz haftalarda "Thor: Ragnarok, Love and Thunder'ın yanında çocuk oyuncağı gibi kalacak. Eğer çizgi romanları okuduysanız uzay köpekbalıklarını (Starsharklar) bilirsiniz. Tek söyleyebileceğim şey bu" demişti

 

Böylece Christian Bale’in kötü bir karaktere hayat vereceği filmde X-Men'in uzaylı karakterleri Starsharklar'ın da yer alacağı ortaya çıktı. 

 

Thor: Love and Thunder filminde yer alacak isimler arasında şimdilik Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman ve Christian Bale bulunuyor.

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