Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı

Hollywood yıldızı Chris Hemsworth gelecek yıl vizyona girmesi beklenen Thor: Love and Thunder'a dair açıklamalarda bulundu

17.03.2021 - 09:43

Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 1
Marvel Sinematik Evreni'nde Thor karakterini canlandıran Chris Hemsworth, yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın beraberinde getirdiği baskılardan bahsetti.

Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 2
Screen Rant'in haberine göre Hemsworth kısa süre önce GQ Australia'ya verdiği röportajda gelecek yıl vizyona girmesi beklenen filmin daha iyi olması için baskı hissettiğini söyledi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı

Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 3
Bunu tekrar ortaya koymak için daha fazlası değilse de aynı düzeyde bir baskı söz konusu. Daha ileriye gitmek, her şeyi ele aldığımızdan ve sahnelere farklı açılardan yaklaştığımızdan emin olmak için hepimizi motive eden gerginliğin eşlik ettiği bir tür enerjik olma hali var.

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Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 4
Oyuncu ayrıca daha iyi olmak için sürekli çalışmak gerektiğine dair şu ifadeleri ekledi:
Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 5

"Her zaman daha iyi olmak için motive oldum, bu ister daha iyi bir insan, ister daha iyi bir baba, bir eş ya da isterse de daha iyi bir arkadaş olmak için olsun… Bence hepimizin asla fazla rahat olmamak gibi bir yükümlülüğü var ve 'Daha başka ne yapabiliriz ya da verebiliriz? Ne gibi olumlu bir etki yaratabiliriz?' diye sormalıyız. Sanırım bu ebeveynlerimden ve yetiştirilme tarzımdan geliyor ama her ne sebeble olursa olsun bu benim açımdan hep merkezdeydi ve beni hep kontrol altında tuttuğunu düşünüyorum."


Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 6
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Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı - 7
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