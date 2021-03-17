Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı

"Her zaman daha iyi olmak için motive oldum, bu ister daha iyi bir insan, ister daha iyi bir baba, bir eş ya da isterse de daha iyi bir arkadaş olmak için olsun… Bence hepimizin asla fazla rahat olmamak gibi bir yükümlülüğü var ve 'Daha başka ne yapabiliriz ya da verebiliriz? Ne gibi olumlu bir etki yaratabiliriz?' diye sormalıyız. Sanırım bu ebeveynlerimden ve yetiştirilme tarzımdan geliyor ama her ne sebeble olursa olsun bu benim açımdan hep merkezdeydi ve beni hep kontrol altında tuttuğunu düşünüyorum."





