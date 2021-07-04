Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor

Galaksinin Koruyucuları'nın (Guardians of the Galaxy) Peter Quill'i (Star-Lord) Chris Pratt, serinin üçüncü filminin çekimlerine nihayet başlanacağını duyurdu.

04.07.2021 - 07:15

Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 1
Merakla beklenen devam filmi Guardians of the Galaxy Vol. 3 bir sır olarak kalmaya devam ediyor ama başrolü yeniden canlandırmaya hazırlanan Chris Pratt, en azından filmin ne zaman çekilmeye başlanacağı konusunda müjdeli haberi verdi.

Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 2
42 yaşındaki oyuncuya göre, Guardians of the Galaxy Vol. 3, bu yılın sonunda ana çekimlere başlayacak.
Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 3
Marvel üçlüsünde Star-Lord rolünü yeniden canlandıracak olan Pratt, bir süre önce senaryoyu okuduğunu ve bir kez daha yönetmen James Gunn'la çalışma heyecanını zorlukla bastırdığını söyledi.
Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 4

Amerikalı oyurcu "Senaryo yıllar önce yazılmıştı çünkü, yıllar önce yapacaktık. Öngörülemeyen koşullar ve ardından gelen salgın nedeniyle sürekli erteledik" dedi.

Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 5
İlk ertelemenin neden olduğunu hatırlamadığını belirten Pratt "Şimdi onu çekeceğiz ve James Gunn tarafından yönetilecek. Bu gerçekten harika" dedi.

Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 6
Pratt'in bahsettiği öngörülemeyen koşulların, Gunn ve Disney arasında ortaya çıkan ve yapımcının yaklaşık on yıl önce attığı tweetler nedeniyle projeden kovulmasıyla sonuçlanan olayların olduğun tahmin ediliyor.

Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor - 7
Gunn, daha sonra görevine iade edildi ve o zamandan beri serinin hayranlarına, tüm gecikmelere rağmen planlarının orijinal fikrinden çok az sapma gösterdiğine dair güvence verdi.

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