Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları 3'ün çekimleri başlıyor

Galaksinin Koruyucuları'nın (Guardians of the Galaxy) Peter Quill'i (Star-Lord) Chris Pratt, serinin üçüncü filminin çekimlerine nihayet başlanacağını duyurdu.

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04.07.2021 - 07:15

Guardians of the Galaxy Vol. 3 bir sır olarak kalmaya devam ediyor ama başrolü yeniden canlandırmaya hazırlanan



Merakla beklenen devam filmibir sır olarak kalmaya devam ediyor ama başrolü yeniden canlandırmaya hazırlanan Chris Pratt , en azından filmin ne zaman çekilmeye başlanacağı konusunda müjdeli haberi verdi.

42 yaşındaki oyuncuya göre, Guardians of the Galaxy Vol. 3, bu yılın sonunda ana çekimlere başlayacak.

Marvel üçlüsünde Star-Lord rolünü yeniden canlandıracak olan Pratt, bir süre önce senaryoyu okuduğunu ve bir kez daha yönetmen James Gunn'la çalışma heyecanını zorlukla bastırdığını söyledi.

Amerikalı oyurcu "Senaryo yıllar önce yazılmıştı çünkü, yıllar önce yapacaktık. Öngörülemeyen koşullar ve ardından gelen salgın nedeniyle sürekli erteledik" dedi.

İlk ertelemenin neden olduğunu hatırlamadığını belirten Pratt "Şimdi onu çekeceğiz ve James Gunn tarafından yönetilecek. Bu gerçekten harika" dedi.





Pratt'in bahsettiği öngörülemeyen koşulların, Gunn ve Disney arasında ortaya çıkan ve yapımcının yaklaşık on yıl önce attığı tweetler nedeniyle projeden kovulmasıyla sonuçlanan olayların olduğun tahmin ediliyor.





Gunn, daha sonra görevine iade edildi ve o zamandan beri serinin hayranlarına, tüm gecikmelere rağmen planlarının orijinal fikrinden çok az sapma gösterdiğine dair güvence verdi.