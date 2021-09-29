Çocuk ajanlara (007 James Bond) özel mini otomobil

Çocukların kullanımı için sadece 125 adet üretilen aracın fiyatı 90 bin sterlin (1 milyon lira) olarak açıklandı. Filmdeki silahları da birebir kopyalanan oyuncağın açıklamasında James Bond'a gönderme yapılarak "Hızlı bir kaçış için biraz silaha ihtiyacın olacak. Ancak iki silahı kullanırken farların kapanacak. Elbette sana mühimmat vermiyoruz. Düşmanlarını korkutmak için ses ve flaşların yeterli olacağını umuyoruz" denildi.





Prens Charles'a yeni Bond filminden teklif / Haber Detay-Tıkla Oku