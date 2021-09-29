Çocuk ajanlara (007 James Bond) özel mini otomobil

29.09.2021 - 11:02
İngiltere'de The Little Car Company adlı otomobil üreticisi, ünlü İngiliz ajan 007'yi konu alan James Bond film serisinin yapımcılarıyla iş birliği yaparak çocuklar için ajan 007 James Bond'un Aston Martin DB5 aracının küçük bir kopyasını üretti.
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Bir elektrik motoruna sahip olan DB5 Junior adlı araç, 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 128 kilometre menzile sahip.
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Çocukların kullanımı için sadece 125 adet üretilen aracın fiyatı 90 bin sterlin (1 milyon lira) olarak açıklandı. Filmdeki silahları da birebir kopyalanan oyuncağın açıklamasında James Bond'a gönderme yapılarak "Hızlı bir kaçış için biraz silaha ihtiyacın olacak. Ancak iki silahı kullanırken farların kapanacak. Elbette sana mühimmat vermiyoruz. Düşmanlarını korkutmak için ses ve flaşların yeterli olacağını umuyoruz" denildi.
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