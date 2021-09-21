Daniel Craig: Yeni James Bond bir kadın olmamalı

Ünlü oyuncu Daniel Craig, No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdi. 53 yaşındaki İngiliz aktörün role veda etmesinin ardından yeni James Bond’un kim olacağı bir süredir gündemdeydi.

Yeni James Bond ile ilgili pek çok tartışma yürütülürken, İngiliz yapımı aksiyon serisinin bazı hayranları, bir sonraki Bond’un bir kadın olması gerektiğini söyleyerek, bu konuda kampanya başlattı.

Ancak Daniel Craig, 007 kod adlı ünlü ajanın bir kadın olmasından yana değil. Craig, kadınların ikonik kadın rollerine hayat vermesi gerektiğini savundu.