Daniel Craig: Yeni James Bond bir kadın olmamalı

ntv.com.tr 21.09.2021 - 10:39
Ünlü oyuncu Daniel Craig, No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdi. 53 yaşındaki İngiliz aktörün role veda etmesinin ardından yeni James Bond’un kim olacağı bir süredir gündemdeydi.
Yeni James Bond ile ilgili pek çok tartışma yürütülürken, İngiliz yapımı aksiyon serisinin bazı hayranları, bir sonraki Bond’un bir kadın olması gerektiğini söyleyerek, bu konuda kampanya başlattı.
Ancak Daniel Craig, 007 kod adlı ünlü ajanın bir kadın olmasından yana değil. Craig, kadınların ikonik kadın rollerine hayat vermesi gerektiğini savundu.
Radio Times’a konuşan ünlü oyuncu, “Kadınlar ve başrol oyuncuları için daha iyi parçalar olmalı. James Bond kadar iyi başka roller varken, bir kadın neden James Bond’u oynasın?” dedi.
Bond filmlerinin yapımcısı Barbara Broccoli, 2020’de yaptığı açıklamada benzer şeyler söylemişti. Broccoli, “James Bond herhangi bir renkte olabilir ama bir erkek olacak” diyerek tartışmaya noktayı koymuştu.
Broccoli, “Kadınlar için yeni karakterler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Bir erkek karakteri kadın oyuncunun canlandırmasıyla ilgilenmiyorum. Bence kadınlar bundan çok daha ilginç” demişti.
Öte yandan Apple TV'nin Being James Bond (James Bond Olmak) adlı belgeselinde Craig’in son kez James Bond’u canlandırdığı sahnenin bitiminden sonra ekip arkadaşlarıyla yaptığı duygusal konuşma geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.
Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan aktör, ekibe şunları söylüyordu:
"Bu filmlerin her bir saniyesini sevdim. Buradaki birçok kişi benimle 5 filmde çalıştı ve bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini sevdim ve özellikle de bu filmi, çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi."